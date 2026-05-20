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Ripescaggi Serie C e Serie D: la graduatoria, chi viene ripescato, la situazione di Foggia, Ternana, Vado e Bra
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L'ESCLUSIONE DELLA TERNANA
L'asta per l'acquisizione del titolo sportivo della Ternana è andata deserta. La squadra umbra è stata dunque esclusa dal Girone B di Serie C e ripartirà (se va bene) dalla Serie D. Rimane dunque un posto vacante che dovrà essere occupato da un'altra squadra.
IL NUOVO ORDINE DEI RIPESCAGGI
1. Una nuova Seconda Squadra di Serie A
2. Una retrocessa dalla Serie C
3. Una vincente dei playoff di Serie D
4. Un'eventuale Seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D
La FIGC ha ridefinito da poco il quadro dei ripescaggi di Serie C, con quest'ordine. La priorità spetta ad una nuova Seconda Squadra di Serie A, ma allo stato attuale delle cose non è previsto l'inserimento di un'altra selezione Under 23 oltre a Juventus, Inter, Milan e Atalanta. Quindi la priorità slitta a una squadra retrocessa dalla Serie C nella scorsa stagione.
Qualora, tra le retrocesse, non ci fossero squadre idonee alla riammissione o al ripescaggio, si proseguirebbe con una vincente dei playoff di Serie D, attenendosi alla graduatoria. In fondo alla lista c'è una Seconda Squadra di Serie A partecipante alla Serie D, nello specifico il Milan Futuro, che vede dunque praticamente azzerarsi le chance di un eventuale ripescaggio.
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CHI VIENE RIPESCATO AL POSTO DELLA TERNANA? FOGGIA O BRA?
Stando all'ordine dei ripescaggi, dovrebbe quindi essere una retrocessa dalla Serie C a prendere il posto della Ternana esclusa.
In cima alla lista ci sarebbe il Bra, sconfitto nei playout dalla Torres, ma il club piemontese ha il problema dello stadio e difficilmente otterrà una nuova deroga dalla Lega Pro per giocare le partite casalinghe altrove.
Tra le altre retrocesse, quella con la situazione migliore è sicuramente il Foggia, che schizza dunque in cima alla graduatoria. L'ipotesi di una riammissione del club pugliese in Serie C al posto della Ternana è più che mai reale.
VADO A RISCHIO ESCLUSIONE
Oltre alla Ternana, un'altra squadra che rischia l'esclusione dalla Serie C è il Vado, promosso dalla Serie D nell'ultima stagione.
Così come il Bra, la squadra ligure ha il problema dello stadio, ma non è l'unico. I costi per affrontare una stagione tra i professionisti rischiano seriamente di essere 'over budget' per il Vado. Su tutti il passaggio da Associazione Sportiva Dilettantistica a Società a Responsabilità Limitata, che comporterebbe una grossa spesa sia a livello gestionale che burocratico.
Qualora il Vado non dovesse farcela ad iscriversi alla Serie C (il termine per le iscrizioni scade il prossimo 20 luglio) sarebbe con tutta probabilità una squadra vincente dei playoff di Serie D a beneficiarne.
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GRADUATORIA RIPESCAGGI DALLA SERIE D: I COEFFICIENTI
Questa la graduatoria dei ripescaggi dalla Serie D. Ne fanno parte le squadre vincitrici dei playoff, ordinate in base ai coefficienti derivanti dai risultati ottenuti nella regular season.
1) Teramo 2.17
2) Ligorna 2.11
3) Nissa 1.97
4) Piacenza 1.88
5) Legnago 1.79*
6) Union Clodiense 1.76*
7) Chievo 1.76
8) Paganese 1.70
9) Seravezza 1.67
10) Monastir 1.55
In cima alla lista c'è il Teramo, vincitrice dei playoff del Girone F, poi Ligorna e Nissa. Da definire ancora la vincitrice dei playoff del Girone C (una tra Legnago e Union Clodiense).