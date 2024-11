Rinnovo Bisseck con l'Inter, accordo trovato: i dettagli e fino a quando firma il difensore tedesco

Yann Bisseck è pronto a legarsi a lungo termine con l'Inter dopo una positiva prima stagione: sta per firmare per altri 3 anni con i nerazzurri.

Yann Bisseck si lega all'Inter. Il club nerazzurro è pronto a premiare la crescita del difensore tedesco, elemento sempre più importante nello scacchiere di Simone Inzaghi e campione d'Italia al suo primo anno in Serie A.

Bisseck firmerà a breve un nuovo contratto con l'Inter: le parti hanno trovato nelle ultime ore un accordo per il rinnovo, che avverrà dunque a stretto giro di posta.

Non manca che la firma per ratificare in maniera formale il prolungamento del contratto di Bisseck, che di conseguenza si legherà all'Inter ancor più a lungo termine di quanto abbia fatto al momento del proprio arrivo a Milano.