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Manuel Locatelli Juventus rinnovo 2030 GFXGOAL
Michael Baldoin

La rinascita di Locatelli: dalle critiche alla fascia, fino al rinnovo con la Juventus

Serie A
Juventus

Il centrocampista italiano ha ribaltato le critiche, trasformandole in applausi, fino a diventare uno dei protagonisti della Juventus di oggi e di domani.

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Se si dovesse paragonare l’avventura di Manuel Locatelli alla Juventus a un romanzo, il riferimento più naturale sarebbe l’Odissea di Omero.

Dall’arrivo dal Sassuolo nell’estate del 2021 - una delle più felici della sua carriera, anche grazie al trionfo agli Europei - fino al presente, dove quel ragazzo si è trasformato in un uomo ormai maturo e consapevole.

Nel mezzo, un viaggio tutt’altro che lineare: tempeste, cadute e momenti in cui il traguardo sembrava irraggiungibile. Più volte la sua esperienza in bianconero è parsa vicina al capolinea, prima della svolta. Oggi Locatelli ha trovato la sua dimensione, fino a indossare la fascia da capitano: un traguardo difficilmente immaginabile solo qualche anno fa.

E a rendere ancora più sorprendente questa parabola è il ruolo di Luciano Spalletti: lo stesso allenatore che, appena due anni fa, lo aveva escluso dalla Nazionale e che oggi, invece, lo ha rilanciato fino a renderlo uno dei centrocampisti più continui e performanti della Serie A.

  • Manuel Locatelli NazionaleGetty Images

    LA LUNGA TRATTATIVA PER PORTARLO A TORINO NEL 2021

    Per ripercorrere il viaggio di Locatelli alla Juventus bisogna tornare all’estate del 2021.

    Il classe 1998 è tra i protagonisti del percorso trionfale della Nazionale agli Europei, culminato con la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra. Nel torneo si mette in mostra anche con una doppietta nel 3-0 contro la Svizzera, nella seconda gara della fase a gironi.

    Al rientro dalla competizione estiva, dopo un lungo braccio di ferro tra Sassuolo e Juventus, approda finalmente a Torino, spinto anche dalla forte volontà di vestire bianconero. L’operazione si chiude per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro.

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  • Manuel Locatelli JuventusGetty Images

    IL DIFFICILE AMBIENTAMENTO E IL RAPPORTO CON I TIFOSI

    Arrivato a Torino tra l’entusiasmo dei tifosi, l’avventura di Locatelli si è inevitabilmente intrecciata con gli anni complessi vissuti dalla Juventus.

    Il suo approdo in bianconero coincide con l’Allegri bis, un triennio in cui la Vecchia Signora ha conquistato una sola Coppa Italia, nella stagione 2023/24, e in cui l’obiettivo principale è spesso stato la qualificazione alla Champions League - per non parlare poi della disastrosa stagione 2024/25 con Thiago Motta, che avrebbe dovuto far ripartire da zero la Juventus per costruire un futuro vincente.

    In questo contesto, la ricerca di un capro espiatorio ha spesso portato i riflettori sul centrocampista classe 1998, accusato di non essere all’altezza nel guidare la mediana bianconera. Al suo fianco si sono alternati diversi interpreti, da Ramsey ad Arthur fino a Douglas Luiz, solo per citarne alcuni.

    Ciò che però non è mai venuto meno è stato il suo attaccamento alla maglia e una voglia di rivalsa costante, diventata nel tempo uno stimolo per crescere e migliorare. Un atteggiamento che, gradualmente, sta convincendo anche quella parte di tifoseria che per anni lo ha criticato.

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  • Spalletti Locatelli Pisa Juventus 27122025Getty/GOAL

    DA 'CARNEFICE' A 'UOMO DELLA PROVVIDENZA': L'IMPORTANZA DI SPALLETTI NELLA RINASCITA DI LOCATELLI

    L’arrivo di Spalletti lo scorso novembre sulla panchina della Juventus rischiava di segnare un punto di non ritorno nella carriera di Locatelli, alla luce di quanto accaduto in Nazionale.

    Tra i due, infatti, si era creato un gelo evidente: l’ex CT non aveva esitato a escludere più volte il centrocampista bianconero dalle convocazioni, anche in presenza di prestazioni positive.

    Il nuovo incontro, stavolta quotidiano e ravvicinato rispetto al rapporto più distante della Nazionale, ha però prodotto l’effetto opposto. Locatelli è apparso rinato: un giocatore completo, capace di prendersi la squadra sulle spalle e di metterci la faccia anche davanti ai microfoni nei momenti più delicati.

    Alla base di tutto c’è il dialogo: come raccontato dallo stesso ex Sassuolo, fin dal primo giorno il rapporto con Spalletti è stato diretto e chiaro, e le tensioni del passato sono state archiviate. Oggi, a 28 anni, Locatelli è un giocatore diverso, ma questo non può essere un punto d’arrivo: la sua rinascita rappresenta piuttosto l’inizio di un nuovo percorso, con l’obiettivo di lasciare il segno e archiviare definitivamente le difficoltà degli ultimi anni.

  • Manuel Locatelli JuventusGetty Images

    LOCATELLI RINNOVA CON LA JUVENTUS FINO AL 2030

    E dopo la tempesta esce sempre il sole: un proverbio che sembra descrivere perfettamente il percorso di Locatelli.

    Un giocatore che per anni è stato, spesso ingiustamente, al centro delle critiche, chiamato a sopportare il peso dei risultati mancati della Juventus, sia in campo europeo che nazionale.

    La realtà, però, racconta una storia diversa. Il classe 1998 è stato individuato dalla società bianconera come una pietra miliare su cui costruire, in modo definitivo, le fondamenta di una squadra tornata a puntare in alto.

    Dopo Kenan Yildiz, la stella, Weston McKennie, il tuttofare, e Luciano Spalletti, la guida tecnica, è il momento del capitano: Locatelli rinnova con la Juventus e prolunga il suo contratto fino al 2030.

    L’obiettivo è chiaro: sollevare, per la prima volta in carriera da leader, trofei con la fascia al braccio e riscrivere definitivamente la percezione del suo percorso.

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