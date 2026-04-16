La rinascita di Locatelli: dalle critiche alla fascia, fino al rinnovo con la Juventus

L’arrivo di Spalletti lo scorso novembre sulla panchina della Juventus rischiava di segnare un punto di non ritorno nella carriera di Locatelli, alla luce di quanto accaduto in Nazionale.

Tra i due, infatti, si era creato un gelo evidente: l’ex CT non aveva esitato a escludere più volte il centrocampista bianconero dalle convocazioni, anche in presenza di prestazioni positive.

Il nuovo incontro, stavolta quotidiano e ravvicinato rispetto al rapporto più distante della Nazionale, ha però prodotto l’effetto opposto. Locatelli è apparso rinato: un giocatore completo, capace di prendersi la squadra sulle spalle e di metterci la faccia anche davanti ai microfoni nei momenti più delicati.

Alla base di tutto c’è il dialogo: come raccontato dallo stesso ex Sassuolo, fin dal primo giorno il rapporto con Spalletti è stato diretto e chiaro, e le tensioni del passato sono state archiviate. Oggi, a 28 anni, Locatelli è un giocatore diverso, ma questo non può essere un punto d’arrivo: la sua rinascita rappresenta piuttosto l’inizio di un nuovo percorso, con l’obiettivo di lasciare il segno e archiviare definitivamente le difficoltà degli ultimi anni.