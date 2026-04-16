La rinascita di Locatelli: dalle critiche alla fascia, fino al rinnovo con la Juventus

Se si dovesse paragonare l’avventura di Manuel Locatelli alla Juventus a un romanzo, il riferimento più naturale sarebbe l’Odissea di Omero.
Dall’arrivo dal Sassuolo nell’estate del 2021 - una delle più felici della sua carriera, anche grazie al trionfo agli Europei - fino al presente, dove quel ragazzo si è trasformato in un uomo ormai maturo e consapevole.
Nel mezzo, un viaggio tutt’altro che lineare: tempeste, cadute e momenti in cui il traguardo sembrava irraggiungibile. Più volte la sua esperienza in bianconero è parsa vicina al capolinea, prima della svolta. Oggi Locatelli ha trovato la sua dimensione, fino a indossare la fascia da capitano: un traguardo difficilmente immaginabile solo qualche anno fa.
E a rendere ancora più sorprendente questa parabola è il ruolo di Luciano Spalletti: lo stesso allenatore che, appena due anni fa, lo aveva escluso dalla Nazionale e che oggi, invece, lo ha rilanciato fino a renderlo uno dei centrocampisti più continui e performanti della Serie A.