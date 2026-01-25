Pubblicità
Maignn Roma Milan Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Il rigore in Roma-Milan c'era? Maignan difende Bartesaghi: "Doveva tagliarsi il braccio?"

Un punto per il Milan all'Olimpico, al vantaggio di De Winter ha risposto Pellegrini su un penalty che sta facendo parlare di sè: Maignan non ci sta.

Eletto migliore in campo al termine di Roma-Milan, Maignan avrebbe cambiato volentieri il premio per un successo all'Olimpico. Finisce 1-1 il secondo big match della domenica, dopo il netto 3-0 della Juventus sul Napoli. Un pareggio, quello capitolino, che ha visto gli ospiti andare avanti con De Winter, prima del pari firmato da Pellegrini su calcio di rigore.

Al termine della gara, dopo aver ricevuto il riconoscimento con un'espressione per nulla felice, Maignan si è anche scagliato contro la decisione dell'arbitro Colombo, che lo aveva tra l'altro ammonito per perdita di tempo poco prima della conclusione vincente di Pellegrini.

Il problema del rigore per braccio di Bartesaghi è secondo Maignan, e buona parte dei tifosi rossoneri, la dinamica che ha portato il compagno di squadra a toccare irregolarmente: "Cosa doveva fare lì, tagliarsi il braccio?" si è domandato il portiere del Milan ai microfoni di Dazn.

  • ROMA-MILAN, TABELLINO E VOTI

    Marcatori: 62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Koné 6 (59' Pisilli 6), Cristante 6, Wesley 6.5; Soulé 5 (85' Venturino sv), Dybala 6 (69' Pellegrini 7); Malen 5.5 (69' Robinio Vaz 6). All. Gasperini

    MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6.5, Gabbia 6, De Winter 7; Saelemaekers 5.5 (46' Athekame 5.5), Ricci 6.5 (79' Loftus-Cheek sv), Modric 7.5, Rabiot 6.5, Bartesaghi 5.5; Nkunku 5.5 (69' Pulisic 6), Leao 5 (68' Fullkrug 6). All. Allegri.

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: 51' Rabiot, 55' Athekame, 70' Modric, 74' Maignan

    Espulsi: -

