Condò duro su David dopo il rigore di Juventus-Lecce: "Una sciatteria... Dobbiamo dare un messaggio"

I social sono stati invasi da commenti poco carini nei confronti di Jonathan David, attaccante della Juventus che continua a far parlare di sè per prestazioni deludenti.

L'ultima è quella contro il Lecce, terminata 1-1. Una gara che la Juventus ha dominato in lungo e in largo senza però portare via i tre punti. Anche per colpa del rigore calciato dallo stesso David, parato da Falcone e divenuto virale per non essere stato proprio, eufemismo, perfetto.

Oltre ai fans sui social, però, non sono mancate anche le dure posizioni da parte dei media, con il giornalista Paolo Condò tra i più duri nel condannare l'atteggiamento dell'attaccante bianconero.