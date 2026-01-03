Pubblicità
David CondòGetty/GOAL/Sky
Francesco Schirru

Condò duro su David dopo il rigore di Juventus-Lecce: "Una sciatteria... Dobbiamo dare un messaggio"

Commentatore di punta a Sky, Paolo Condò non ha gradito il rigore calciato da David durante Juventus-Lecce: "Come se fosse un fenomeno che va a fare un goal da fenomeno".

I social sono stati invasi da commenti poco carini nei confronti di Jonathan David, attaccante della Juventus che continua a far parlare di sè per prestazioni deludenti.

L'ultima è quella contro il Lecce, terminata 1-1. Una gara che la Juventus ha dominato in lungo e in largo senza però portare via i tre punti. Anche per colpa del rigore calciato dallo stesso David, parato da Falcone e divenuto virale per non essere stato proprio, eufemismo, perfetto.

Oltre ai fans sui social, però, non sono mancate anche le dure posizioni da parte dei media, con il giornalista Paolo Condò tra i più duri nel condannare l'atteggiamento dell'attaccante bianconero.

  • IL RIGORE DI DAVID IN JUVENTUS-LECCE

    Nel secondo tempo di Juventus-Lecce, l'attaccante canadese in forza ai bianconeri ha tirato un rigore arrivato in seguito a una sua conclusione impattata sul braccio dell'avversario Kaba.

    L'incaricato Yildiz ha deciso di lasciare il penalty al compagno per permettergli di acquistare fiducia dopo mesi difficili, ma la conclusione dell'ex Lille è stata una sorta di cucchiaio/scavino che Falcone è riuscito a respingere mantenendo il risultato sull'1-1, punteggio con cui si è poi chiuso il match.

    I tifosi della Juventus non l'hanno presa bene, dopo aver già mugugnato prima della battuta da parte dell'attaccante nord-americano.

  • COSA HA DETTO CONDÒ

    "David è andato a calciare un rigore con una sciatteria... come se fosse un fenomeno che va a fare un goal da fenomeno" l'analisi del giornalista Paolo Condò dagli studi di Sky. 

    "Credo che il messaggio che dobbiamo dare a David in questo momento sia 'noi non pensiamo che tu sia un fenomeno, ma fino a questo momento un centravanti modesto visto quanto mostrato".

    "Quando ti viene concessa l'opportunità di far vedere le tue qualità mettici il 200% mentale e tecnico. Tecnico voglio sperare che sappia tirarli meglio, ma dal punto di vista mentale... Non esiste andare a tirare un rigore così".

0