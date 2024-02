La possibile riforma dei campionati: tagliare un girone di Serie C e retrocessione tramite playoff

Da 100 ad 80 squadre eliminando un girone di C, 2 retrocessioni dirette dalla A alla B e la terza via playoff.

La FIGC continua a cercare la miglior soluzione possibile per far crescere il calcio italiano e ridurre i costi.

La riforma dei campionati dovrà prendere forma a stretto giro (anche se l'assemblea straordinaria dell'11 marzo potrebbe essere annullata per fornire più margine di pianificazione), ecco perchè i piani alti sono al lavoro per capire come ottimizzare format e novità da inserire.

L'articolo prosegue qui sotto

'Il Fatto Quotidiano' svela cosa bolle in pentola, snocciolando le possibili modifiche al movimento attuale.