Rifiutata la stretta di mano tra Israele e Palestina, il tentativo di mediazione di Infantino si trasforma in un autogol diplomatico: gelo al Congresso FIFA di Vancouver

Nello stesso intervento, ha sottolineato l’uguaglianza tra i membri dell’organizzazione, affermando che Israele e Palestina “hanno gli stessi diritti, doveri e obblighi” e invitando a “lavorare insieme per dare speranza ai bambini”.

Subito dopo, il presidente FIFA ha chiamato sul palco Rajoub e Suliman, tentando di ottenere una stretta di mano simbolica davanti ai fotografi.

Il tentativo è però fallito: Rajoub ha rifiutato più volte il contatto e anche la foto ufficiale, allontanandosi fisicamente nonostante l’insistenza di Infantino.

Il presidente della federazione palestinese ha ribadito ad alta voce: “Stiamo soffrendo”, lasciando il numero uno del calcio mondiale visibilmente in difficoltà.



