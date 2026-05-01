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Alessandro De Felice

Rifiutata la stretta di mano tra Israele e Palestina, il tentativo di mediazione di Infantino si trasforma in un autogol diplomatico: gelo al Congresso FIFA di Vancouver

Israele

A Vancouver fallisce il tentativo di mediazione del presidente FIFA: rifiuto netto di Rajoub, tensione sul palco e scontro politico-sportivo.

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Momenti di forte imbarazzo e tensione al Congresso FIFA di Vancouver.

Il presidente Gianni Infantino ha tentato una mediazione pubblica tra le rappresentanze calcistiche di Israele e Palestina, culminata però in un rifiuto plateale.

L’iniziativa, pensata come gesto simbolico di distensione, si è trasformata in un autogol diplomatico: il presidente della Federcalcio palestinese Jibril Rajoub ha infatti respinto ogni tentativo di stretta di mano con il vicepresidente della federazione israeliana Basim Sheikh Suliman, pronunciando parole nette davanti alla platea internazionale: “Stiamo soffrendo”.

  • FIFA, INFANTINO SI RICANDIDA

    Durante il Congresso FIFA di Vancouver, Infantino ha colto l’occasione per annunciare la propria candidatura al terzo mandato consecutivo alla guida della federazione mondiale, dichiarando pubblicamente:

    “Voglio confermare la mia candidatura alle elezioni per la presidenza della FIFA del prossimo anno”.

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  • IL TENTATIVO DI INFANTINO E IL RIFIUTO SUL PALCO

    Nello stesso intervento, ha sottolineato l’uguaglianza tra i membri dell’organizzazione, affermando che Israele e Palestina “hanno gli stessi diritti, doveri e obblighi” e invitando a “lavorare insieme per dare speranza ai bambini”.

    Subito dopo, il presidente FIFA ha chiamato sul palco Rajoub e Suliman, tentando di ottenere una stretta di mano simbolica davanti ai fotografi.

    Il tentativo è però fallito: Rajoub ha rifiutato più volte il contatto e anche la foto ufficiale, allontanandosi fisicamente nonostante l’insistenza di Infantino.

    Il presidente della federazione palestinese ha ribadito ad alta voce: “Stiamo soffrendo”, lasciando il numero uno del calcio mondiale visibilmente in difficoltà.


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  • TENSIONI POLITICHE

    All’interno del Congresso FIFA non è mancata anche la questione iraniana, con il Canada che ha negato i visti ai dirigenti della federazione di Teheran.

    Ma il confronto tra Israele e Palestina ha rappresentato il momento più critico.

    Alla base dello scontro vi è anche un contenzioso aperto: la Federazione calcistica palestinese ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport contro la FIFA, accusata di non aver sanzionato Israele per la presenza di club nei territori della Cisgiordania.

    Secondo la federazione palestinese, queste squadre non dovrebbero partecipare ai campionati israeliani.

    Nel 2024, esperti collegati all’Nazioni Unite hanno rilevato che almeno otto club operano in “insediamenti coloniali israeliani”, invitando la FIFA a “rispettare i diritti umani” e le normative internazionali.

  • LA POSIZIONE PALESTINESE

    Dopo l’episodio, Rajoub ha ribadito la propria posizione ai media, chiedendo alla FIFA “di applicare gli statuti con equità e logica”.

    Ha inoltre denunciato la situazione nei territori palestinesi, dichiarando:

    Quello che sta accadendo in Palestina è terribile: vengono distrutte tutte le strutture sportive a Gaza, vengono uccisi centinaia di atleti palestinesi e dipendenti”.

    Il dirigente ha poi spiegato il motivo del gesto: “La persona che parlava a nome di Israele non ha nemmeno tenuto conto della sofferenza. Ho rifiutato di stringergli la mano. Come posso stringere la mano o farmi fotografare con un uomo simile?”.


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  • IMBARAZZO E MEDIAZIONE FALLITA

    Dopo il rifiuto e il gelo calato sul palco, Infantino ha cercato di recuperare la situazione con un breve intervento, invitando le parti a concentrarsi su soluzioni pacifiche e riconoscendo la complessità della situazione.

    Ma il tentativo di mediazione è stato percepito come forzato e inefficace, trasformando un momento simbolico in una scena di evidente tensione diplomatica.

    L’episodio ha rapidamente fatto il giro del mondo, evidenziando le difficoltà della FIFA nel gestire conflitti politici all’interno del contesto sportivo internazionale.