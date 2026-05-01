Rifiutata la stretta di mano tra Israele e Palestina, il tentativo di mediazione di Infantino si trasforma in un autogol diplomatico: gelo al Congresso FIFA di Vancouver

Momenti di forte imbarazzo e tensione al Congresso FIFA di Vancouver.
Il presidente Gianni Infantino ha tentato una mediazione pubblica tra le rappresentanze calcistiche di Israele e Palestina, culminata però in un rifiuto plateale.
L’iniziativa, pensata come gesto simbolico di distensione, si è trasformata in un autogol diplomatico: il presidente della Federcalcio palestinese Jibril Rajoub ha infatti respinto ogni tentativo di stretta di mano con il vicepresidente della federazione israeliana Basim Sheikh Suliman, pronunciando parole nette davanti alla platea internazionale: “Stiamo soffrendo”.