La quinta giornata della Ligue 1 2026/27 ha regalato spettacolo, con il successo esterno nel derby di Paris Saint-Germain contro l'Olympique de Marseille allo Stade Vélodrome come copertina. Altrove, l'Olympique Lyonnais ha dato spettacolo in attacco contro il Rennes, mentre il Monaco ha conquistato tre punti sofferti in casa contro il Lens.
Riepilogo della 5ª giornata di Ligue 1: il PSG batte il Marsiglia nel Classique, il Lione travolge il Rennes e il Monaco supera di misura il Lens
- AFP
Olympique Marsiglia 1-2 Paris Saint-Germain
Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato il diritto di vantarsi nel Classique con una vittoria per 2-1 contro i rivali dell'Olympique de Marseille allo Stade Vélodrome. Ferran Torres ha aperto le marcature per gli ospiti al 66' prima che Angel Gomes pareggiasse per l'OM al 72'. Marquinhos ha riportato rapidamente avanti il PSG al 74'. Il Marsiglia è stato costretto a giocare l'ultimo quarto d'ora in dieci uomini dopo il secondo cartellino giallo a Timothy Weah.
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AS Monaco 2-1 RC Lens
L'AS Monaco ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 contro il Lens allo Stade Louis II, mantenendo il proprio posto nelle zone alte della classifica. Il Monaco ha creato diverse occasioni in transizione per portarsi in vantaggio e ha resistito alla generosa reazione del Lens nel secondo tempo, conquistando così tutti e tre i punti.
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Olympique Lyonnais 4-0 Stade Rennais FC
L’Olympique Lione ha offerto una prestazione dominante in casa al Parc Olympique Lyonnais, travolgendo lo Stade Rennais FC per 4-0. Il Lione ha controllato il ritmo per tutta la partita e ha perforato quattro volte la difesa del Rennes, assicurandosi una delle vittorie più nette del weekend.
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Paris FC 2-1 RC Strasbourg Alsace
Il neopromosso Paris FC ha proseguito la sua impressionante serie con una vittoria casalinga per 2-1 contro l'RC Strasbourg Alsace allo Stade Jean-Bouin. Il Paris FC ha sfruttato le occasioni chiave in entrambi i tempi prima di resistere alla pressione finale dello Strasbourg e assicurarsi un'altra vittoria.
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OGC Nizza 2-1 LOSC Lille
L'OGC Nizza ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul LOSC Lille all'Allianz Riviera. Il Nizza ha sfruttato al meglio la propria efficienza negli ultimi metri per avere la meglio sul Lille in una sfida molto equilibrata.
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Tolosa FC 3-2 Le Havre AC
Il Tolosa FC ha avuto la meglio in un thriller da cinque gol allo Stadium de Toulouse, battendo il Le Havre AC per 3-2. Entrambe le squadre si sono alternate in fasi offensive, ma il Tolosa ha trovato il gol decisivo nel finale conquistando tutti e tre i punti.
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Angers SCO 2-0 ES Troyes AC
L'Angers SCO ha offerto una prova casalinga ordinata allo stadio Raymond Kopa, battendo l'ES Troyes AC per 2-0. L'Angers ha controllato il possesso e ha mantenuto la porta inviolata contro il Troyes.
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AJ Auxerre 2-1 Stade Brestois 29
L'AJ Auxerre ha sconfitto lo Stade Brestois 29 per 2-1 allo Stade de l'Abbé-Deschamps. L'Auxerre ha creato occasioni chiave da calcio piazzato per costruire il vantaggio e ha tenuto difensivamente fino ai minuti di recupero finali.
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Le Mans FC 2-1 FC Lorient
Il Le Mans FC ha conquistato una importante vittoria casalinga per 2-1 contro l'FC Lorient allo Stade Marie-Marvingt. La squadra neopromossa ha capitalizzato le ripartenze per portarsi in vantaggio e ha resistito al Lorient, conquistando l'intera posta in palio.
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