È stata una sfida combattuta e difensiva allo Stade de l'Aube, dove Troyes e Paris FC hanno pareggiato 0-0. Le occasioni nitide sono state poche, con le due squadre che hanno totalizzato appena tre tiri in porta nell'intera partita.

Il Paris FC ha pensato di aver trovato il gol vittoria nel finale quando Jean-Philippe Krasso ha colpito di testa verso la porta all'84', ma un salvataggio sulla linea ha conservato lo 0-0.