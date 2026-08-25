La stagione 2026/27 di Ligue 1 è iniziata nel segno dei gol, delle battaglie tattiche e di debutti drammatici in tutta la Francia. Dalla vittoria di spessore del Marsiglia al Vélodrome al Lens capace di infiammare il tabellino, fino al PSG fermato in un classico thriller, la 1ª giornata ha offerto tanti spunti.
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Riepilogo della 1ª giornata di Ligue 1: Ferran salva il PSG a Rennes, mentre Marsiglia e Lens spazzano via le rivali
- AFP
Olympique Marsiglia 4-0 RC Strasburgo Alsazia
Bruno Génésio non avrebbe potuto chiedere un debutto ufficiale migliore sulla panchina del Marsiglia. L'OM ha offerto una prestazione dominante nel secondo tempo allo Stade Vélodrome. Amine Gouiri ha sbloccato il risultato subito dopo l'intervallo, al 46', ma la partita è completamente andata in pezzi per lo Strasburgo al 59', quando il centrocampista Samir El Mourabet ha rimediato un secondo cartellino giallo per un intervento in ritardo su Pierre-Emile Højbjerg.
Sfruttando gli spazi in più contro un avversario in dieci uomini, Gouiri ha raddoppiato su calcio di rigore al 68' dopo un fallo di mano in area. Il subentrato Keyliane Abdallah ha segnato da pochi passi su un cross rasoterra all'89', e Højbjerg ha completato il 4-0 con una conclusione dalla distanza nel recupero (90+6'), portando l'OM in vetta alla classifica di Ligue 1 per differenza reti.
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RC Lens 5-2 AJ Auxerre
Il Lens di Dino Toppmöller ha dato spettacolo in attacco allo Stade Bollaert-Delelis in un emozionante match da sette gol. Florian Thauvin ha sbloccato il punteggio con un rigore al 12', ma il momento chiave è arrivato al 35', quando il difensore dell'Auxerre Christ Makosso è stato espulso con un rosso diretto per aver negato una chiara occasione da gol (DOGSO) dopo aver atterrato Franjo Ivanović fuori area.
Dopo l'intervallo il Lens ha travolto la retroguardia dell'Auxerre, andando ancora a segno con Ivanović (49'), Saud Abdulhamid (54') e Ismaëlo Ganiou (66'). L'Auxerre ha reagito con un rigore di Danny Namaso (61') e un gol di Lamine Sy (69'), ma Thauvin ha trasformato un altro rigore all'88', firmando la sua doppietta e il successo per 5-2.
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Stade Rennais 2-2 Paris Saint-Germain
I campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno lasciato punti alla prima serata, dopo essere stati costretti a rimontare da uno svantaggio di due gol al Roazhon Park. Il Rennes ha sorpreso gli ospiti nelle prime fasi, quando Sebastian Szymański ha scagliato un bolide da 25 yard all'incrocio all'8', prima che Estéban Lepaul raddoppiasse al 37' finalizzando un rapido contropiede.
Luis Enrique ha inserito Ferran Torres all'intervallo e l'attaccante spagnolo si è trasformato nel salvatore della squadra: prima ha segnato sul cross basso al 70', poi ha firmato di testa, all'81', il gol che ha fissato il sofferto 2-2 finale.
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Toulouse FC 0-2 Olympique Lyonnais
Il Lione ha iniziato la sua stagione con una prova esterna di grande efficacia allo Stadium de Toulouse. Dopo un’ora iniziale fisica e difensiva, l’OL ha sbloccato il risultato al 68’ quando il subentrato Pavel Šulc ha servito un cross rasoterra per Noah Nartey, che da pochi passi ha messo in rete.
Malick Fofana ha poi chiuso la partita all’85’, finalizzando una fluida azione di passaggi orchestrata da Corentin Tolisso e assicurando così una vittoria per 2-0 senza subire gol in trasferta.
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Angers SCO 0-2 LOSC Lille
Il Lille ha conquistato tre punti con autorità in trasferta allo Stade Raymond Kopa. Il veterano attaccante Olivier Giroud ha segnato il suo ritorno in campionato con il gol che ha sbloccato la partita al 10', svettando su tutti per insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
L'Angers ha faticato a trovare varchi nella difesa ben organizzata del Lille, e il difensore Tiago Santos ha raddoppiato al 30' con un tiro deviato dal limite dell'area di rigore, mettendo in cassaforte un successo per 2-0 ottenuto con grande professionalità.
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Le Havre AC 0-1 AS Monaco
Il Monaco ha conquistato una sofferta vittoria per 1-0 in trasferta allo Stade CMA CGM Océane sotto la guida del nuovo allenatore Filipe Luís. Il gol decisivo è arrivato presto, al 13', quando il difensore Eric Dier ha sovrastato il suo marcatore e ha insaccato di testa da calcio d'angolo.
Il Le Havre ha lanciato un pesante assalto aereo nel finale del secondo tempo alla ricerca del pareggio, ma la retroguardia del Monaco ha tenuto duro nonostante cinque cartellini gialli, preservando la porta inviolata.
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Le Mans FC 2–2 Stade Brestois 29
Il neopromosso Le Mans FC ha festeggiato il ritorno nella massima serie con un divertente pareggio per 2-2 contro lo Stade Brestois 29 allo Stade Marie-Marvingt.
Romain Del Castillo ha portato avanti il Brest alla mezz'ora con un tiro a giro, ma Dame Guèye ha pareggiato per il Le Mans nel recupero del primo tempo (45+1'). Louis Mafouta ha poi portato in vantaggio i padroni di casa al 54' finalizzando una ribattuta, prima che Kamory Doumbia riportasse il Brest in parità sette minuti più tardi (61') con un rasoterra che ha fissato il risultato sul pareggio.
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OGC Nizza 0-0 FC Lorient
La disciplina tattica è stata protagonista all'Allianz Riviera, dove Nizza e Lorient hanno pareggiato 0-0. Il Nizza ha tenuto il possesso del pallone per oltre il 60%, ma il 5-4-1 basso e organizzato del Lorient si è rivelato difficile da scardinare.
L'esterno del Nizza Jérémie Boga è andato più vicino al gol della vittoria quando il suo tiro al 76' si è stampato sulla traversa, lasciando a entrambe le squadre un punto.
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ES Troyes AC 0-0 Paris FC
È stata una sfida combattuta e difensiva allo Stade de l'Aube, dove Troyes e Paris FC hanno pareggiato 0-0. Le occasioni nitide sono state poche, con le due squadre che hanno totalizzato appena tre tiri in porta nell'intera partita.
Il Paris FC ha pensato di aver trovato il gol vittoria nel finale quando Jean-Philippe Krasso ha colpito di testa verso la porta all'84', ma un salvataggio sulla linea ha conservato lo 0-0.
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