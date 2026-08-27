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EspiGetty Images

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Riepilogo dei risultati più sorprendenti della Liga 2026-27: una stella a sorpresa salva il Real Madrid

LaLiga
Real Madrid
Barcellona
Atletico Madrid
K. Mbappe
L. Yamal

Recap completo dei momenti più significativi della Liga spagnola. Analizziamo i risultati, le storie principali, le migliori prestazioni individuali e altro ancora.

La stagione 2026-27 della Liga è iniziata in modo un po' disordinato, con Real Madrid e Barcellona rientrati più tardi rispetto alle altre squadre e diversi club impegnati nelle qualificazioni di Conference League. Detto questo, ecco un riepilogo dei principali temi emersi finora nella massima serie spagnola in questa stagione.


  • Anthony GordonGetty

    Elche 0-5 Barcellona

    Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha schierato dal 1' Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal ed Espart nel debutto dei campioni contro l'Elche, e il Barcellona si è dimostrato nettamente superiore ai padroni di casa, imponendosi per 5-0. Raphinha e Fermin hanno segnato una doppietta ciascuno, il nuovo arrivato Karim Adeyemi è andato a segno e l'altro nuovo acquisto Anthony Gordon ha servito due assist partendo dalla panchina.

  • MbappeGetty Images

    Real Madrid 4-1 Real Sociedad

    Il Madrid, sotto la guida di Jose Mourinho per la seconda volta, ha avuto bisogno di un gol al 90' del subentrato Carlos Espi, recente acquisto da 22 milioni di sterline dal Levante, per conquistare una vittoria per 2-1 sul campo dell'Espanyol nella gara d'esordio stagionale. Jude Bellingham ha segnato il gol del vantaggio, servito dal talentuoso trequartista turco Arda Guler. Mercoledì le cose sono state molto più semplici nel 4-1 contro la Real Sociedad, grazie a una tripletta di Kylian Mbappe e a un gol di Vinicius Jr.

  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Atletico Madrid 2-2 Villarreal

    L'Atletico di Diego Simeone ha avuto bisogno di un gol nel finale del figlio dell'allenatore, Giuliano, per strappare un punto contro il Villarreal al Wanda Metropolitano. Lo considererà un buon punto, considerando che ha giocato gli ultimi 15 minuti in 10 uomini dopo l'espulsione di Robin Le Normand. Il futuro dell'attaccante argentino Julian Alvarez resta incerto, con l'ex giocatore del Manchester City desideroso di trasferirsi al Barcellona.

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  • Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0-1 Real Betis

    Il Valencia ha iniziato la stagione in modo poco brillante, con uno 0-0 contro il Celta e una sconfitta per 0-1 contro il Real Betis. I 180 minuti giocati in casa senza segnare faranno sì che i tifosi del Mestalla inizino già a diventare un po' irrequieti.

  • Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Malaga 1-1 Deportivo La Coruna

    Il neopromosso Málaga ha avuto un avvio difficile, perdendo 2-0 contro l'Atlético Madrid e poi pareggiando 1-1 con l'altra neopromossa Deportivo La Coruña. Per molti aspetti è stata una sfida dal sapore nostalgico, dato che entrambe le squadre sono retrocesse dalla Liga nel 2018 e solo ora sono finalmente tornate nella massima serie del calcio spagnolo.

  • Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 1-3 Siviglia

    L'Athletic Bilbao ha incassato una sconfitta per 3-1 contro il Siviglia al San Mamés all'esordio. Yuri Berchiche ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo appena 11 minuti, rendendo il pomeriggio difficile per la squadra basca. Le cose non si fanno molto più semplici, con la prossima sfida contro il Barcellona al Nou Camp per gli uomini di Edin Terzic. I gol del Siviglia sono arrivati da Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. È una delle sole tre squadre con il 100% di vittorie dopo due partite, insieme ai rivali cittadini del Betis e al Real Madrid.