La stagione 2026-27 della Liga è iniziata in modo un po' disordinato, con Real Madrid e Barcellona rientrati più tardi rispetto alle altre squadre e diversi club impegnati nelle qualificazioni di Conference League. Detto questo, ecco un riepilogo dei principali temi emersi finora nella massima serie spagnola in questa stagione.
Tradotto da
Riepilogo dei risultati più sorprendenti della Liga 2026-27: una stella a sorpresa salva il Real Madrid
- Getty
Elche 0-5 Barcellona
Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha schierato dal 1' Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal ed Espart nel debutto dei campioni contro l'Elche, e il Barcellona si è dimostrato nettamente superiore ai padroni di casa, imponendosi per 5-0. Raphinha e Fermin hanno segnato una doppietta ciascuno, il nuovo arrivato Karim Adeyemi è andato a segno e l'altro nuovo acquisto Anthony Gordon ha servito due assist partendo dalla panchina.
- Getty Images
Real Madrid 4-1 Real Sociedad
Il Madrid, sotto la guida di Jose Mourinho per la seconda volta, ha avuto bisogno di un gol al 90' del subentrato Carlos Espi, recente acquisto da 22 milioni di sterline dal Levante, per conquistare una vittoria per 2-1 sul campo dell'Espanyol nella gara d'esordio stagionale. Jude Bellingham ha segnato il gol del vantaggio, servito dal talentuoso trequartista turco Arda Guler. Mercoledì le cose sono state molto più semplici nel 4-1 contro la Real Sociedad, grazie a una tripletta di Kylian Mbappe e a un gol di Vinicius Jr.
- AFP
Atletico Madrid 2-2 Villarreal
L'Atletico di Diego Simeone ha avuto bisogno di un gol nel finale del figlio dell'allenatore, Giuliano, per strappare un punto contro il Villarreal al Wanda Metropolitano. Lo considererà un buon punto, considerando che ha giocato gli ultimi 15 minuti in 10 uomini dopo l'espulsione di Robin Le Normand. Il futuro dell'attaccante argentino Julian Alvarez resta incerto, con l'ex giocatore del Manchester City desideroso di trasferirsi al Barcellona.
- Getty Images Sport
Valencia 0-1 Real Betis
Il Valencia ha iniziato la stagione in modo poco brillante, con uno 0-0 contro il Celta e una sconfitta per 0-1 contro il Real Betis. I 180 minuti giocati in casa senza segnare faranno sì che i tifosi del Mestalla inizino già a diventare un po' irrequieti.
- Getty Images Sport
Malaga 1-1 Deportivo La Coruna
Il neopromosso Málaga ha avuto un avvio difficile, perdendo 2-0 contro l'Atlético Madrid e poi pareggiando 1-1 con l'altra neopromossa Deportivo La Coruña. Per molti aspetti è stata una sfida dal sapore nostalgico, dato che entrambe le squadre sono retrocesse dalla Liga nel 2018 e solo ora sono finalmente tornate nella massima serie del calcio spagnolo.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao 1-3 Siviglia
L'Athletic Bilbao ha incassato una sconfitta per 3-1 contro il Siviglia al San Mamés all'esordio. Yuri Berchiche ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo appena 11 minuti, rendendo il pomeriggio difficile per la squadra basca. Le cose non si fanno molto più semplici, con la prossima sfida contro il Barcellona al Nou Camp per gli uomini di Edin Terzic. I gol del Siviglia sono arrivati da Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. È una delle sole tre squadre con il 100% di vittorie dopo due partite, insieme ai rivali cittadini del Betis e al Real Madrid.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.