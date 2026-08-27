Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha schierato dal 1' Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal ed Espart nel debutto dei campioni contro l'Elche, e il Barcellona si è dimostrato nettamente superiore ai padroni di casa, imponendosi per 5-0. Raphinha e Fermin hanno segnato una doppietta ciascuno, il nuovo arrivato Karim Adeyemi è andato a segno e l'altro nuovo acquisto Anthony Gordon ha servito due assist partendo dalla panchina.