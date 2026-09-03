Il rientro di McTominay potrebbe essere più lontano del previsto: "Non è una passeggiata", cosa ha detto il dottor Pappone che lo opera

Nella lunga settimana che porta a Inter-Napoli, la notizia dell'operazione di Scott McTominay è diventata, ovviamente, uno dei temi principali e non solo per la sfida tra i nerazzurri e gli azzurri di Massimiliano Allegri. Adesso ci si chiede quando lo scozzese potrà ritornare a disposizione.

Sia chiaro: si tratta pur sempre di un'operazione al cuore. Questo è bene tenerlo a mente. E a ribadirlo è il dottor Carlo Pappone, primario di Cardiologia del Policlinico San Donato di Milano che opera proprio McTominay.

"Non è una passeggiata", ha spiegato il dottor Pappone, confermando che il rientro dello scozzese potrebbe essere più lungo del previsto.