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Scott McTominay NapoliGetty
Antonio Torrisi

Il rientro di McTominay potrebbe essere più lontano del previsto: "Non è una passeggiata", cosa ha detto il dottor Pappone che lo opera

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Il primario di Cardiologia del Policlinico San Donato di Milano ha parlato dello stop dello scozzese del Napoli: "Servono controlli prima di autorizzare il ritorno all'attività agonistica".

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Nella lunga settimana che porta a Inter-Napoli, la notizia dell'operazione di Scott McTominay è diventata, ovviamente, uno dei temi principali e non solo per la sfida tra i nerazzurri e gli azzurri di Massimiliano Allegri. Adesso ci si chiede quando lo scozzese potrà ritornare a disposizione.

Sia chiaro: si tratta pur sempre di un'operazione al cuore. Questo è bene tenerlo a mente. E a ribadirlo è il dottor Carlo Pappone, primario di Cardiologia del Policlinico San Donato di Milano che opera proprio McTominay.

"Non è una passeggiata", ha spiegato il dottor Pappone, confermando che il rientro dello scozzese potrebbe essere più lungo del previsto.

  • PERCHÉ MCTOMINAY SI OPERA E COS'È L'ABLAZIONE

    Ricapitolando, velocemente: Scott McTominay deve effettuare un'operazione per correggere una lieve aritmia benigna.

    Lo stesso dottor Pappone, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha spiegato che non si tratta di un evento raro, ma che comunque "compare più spesso verso la fine della carriera".

    Ovviamente, come precisa il primario, "durante la fibrillazione atriale, il cuore perde la normale coordinazione tra le sue camere e la prestazione fisica dell’atleta può ridursi in modo significativo".

    L'intervento di effettua mediante "ablazione", ma cos'è "l'ablazione"? "La procedura avviene in anestesia generale: il medico inserisce alcuni cateteri attraverso una vena femorale e questi raggiungono il cuore. Il cardiologo accede all’atrio sinistro attraverso una puntura della membrana che separa i due atri e interviene sulle aree responsabili dell’aritmia", racconta Pappone a Radio Kiss Kiss, aggiungendo che "l'ablazione non garantisce il successo del 100% dei casi".

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  • I TEMPI DI RECUPERO DI MCTOMINAY

    Pappone ha poi parlato dei possibili tempi di recupero, e anche in questo caso ha fatto delle precisazioni.

    "L’intervento di un atleta è diverso da quello di una persona normale e il motivo è legato agli standard richiesti a un atleta professionista. Dopo l’ablazione non basta verificare il ritorno al normale ritmo cardiaco, ma accertare soprattutto l’assenza di nuovi episodi di fibrillazione atriale. L'atleta, inoltre, non deve avere la necessità di assumere farmaci antiaritmici o di una terapia anticoagulante".

    Insomma, ci sono degli step ben precisi da seguire per essere idonei a scendere di nuovo in campo in Serie A.

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  • QUANDO TORNA MCTOMINAY DOPO L'OPERAZIONE

    "Non è una passeggiata", ha spiegato Pappone a Radio Kiss Kiss, perché dopo l'ablazione "bisogna attendere 8 settimane", verificando che non compaiano nuovi episodi di aritmia.

    Quindi, McTominay non dovrebbe più poter rientrare dopo la sosta di fine settembre e inizio ottobre, ma il suo ritorno in campo dovrebbe essere più lontano del previsto. Pappone aggiunge, inoltre, che "solo al termine di questo percorso sarà possibile stabilire con certezza i tempi del ritorno in campo di McTominay". Bisogna aspettare, insomma.

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  • NON SOLO MCTOMINAY: ANCHE GIOVANE SI È OPERATO

    Lo stop di McTominay si inserisce in un periodo che vede il Napoli fare i conti con l'operazione di un altro giocatore: Giovane.

    Il calciatore ha dovuto sottoporsi a un intervento per un'ernia inguinale: "Purtroppo ho scoperto con sorpresa di avere un'ernia già da alcuni mesi. Col passare del tempo ha iniziato a darmi fastidio e quindi, di comune accordo con lo staff, i medici e il direttore, abbiamo deciso di anticipare l'intervento, in modo da poter essere al 100% per aiutare la squadra durante la stagione", ha spiegato.

    Allegri dovrebbe riaverlo a disposizione per metà ottobre.

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