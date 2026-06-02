Riecco Lukaku, la ripartenza dopo i guai col Napoli: entra dalla panchina e segna in Croazia-Belgio

Un goal in amichevole certo, ma per Lukaku è una giocata che chiude il periodo difficile vissuto a Napoli e può sengare un nuovo inizio.





Questa d'altronde è stata probabilmente la stagione più complicata nella carriera di Big Rom, cominciata solo a fine gennaio per il grave infortunio muscolare patito in estate.





Sembrava tutto ben indirizzato per il suo ritorno a buoni livelli con Antonio Conte, il belga era stato uno dei protagonisti dello Scudetto della scorsa stagione, ma così non è stato: un nuovo infortunio, poi la polemica con il Napoli per la decisione di restare in patria a curarsi contro la volontà del club che lo attendeva a Castel Volturno. Una frattura poi risanata, come testimoniato dalle dichiarazioni di Lukaku di pochi giorni fa:



"Rottura con il Napoli? Sciocchezze. Non ho idea da dove vengano queste cose. Il mio amore per il Napoli rimane immutato. Ho ancora un anno di contratto; nella mia mente, sono un giocatore del Napoli. Se la gente pensa che volessi usare questa situazione come un'opportunità per trasferirmi, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono fatto curare. Tutto qui. Il Napoli mi vuole ancora? Dovreste chiederlo a loro. Ho avuto una prima stagione fantastica, la seconda un po' meno, ma voglio rivivere quei momenti di successo. Non sto chiedendo di andarmene





E così la stagione si è conclusa con sole 6 presenze tra Serie A (5) e Coppa Italia, nessuna da titolare. L'unico goal del 2025/26 a Verona il 28 febbraio, decisivo per la vittoria degli azzurri). Poi la manciata di minuti finali contro il Torino nel turno seguente di campionato il 6 marzo: l'ultima apparizione in campo.





Fino all'amichevole di Rijeka, che segna un nuovo inizio per Lukaku