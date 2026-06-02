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Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images
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Riecco Lukaku, la ripartenza dopo i guai col Napoli: entra dalla panchina e segna in Croazia-Belgio

Amichevoli
Croazia vs Belgio
Belgio
Napoli
R. Lukaku
Croazia

Il centravanti azzurro torna a segnare nell'amichevole tra la propria Nazionale e quella croata. E ora vuole prepararsi al meglio ai Mondiali dopo una stagione difficilissima.

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Riecco RomeluLukaku.


E' il centravanti del Napoli a prendersi i titoli dopo l'amichevole di lusso a Rijeka tra Croazia e Belgio, un test tra due nazionali che parteciperanno ai prossimi Mondiali con grandi ambizioni.


Big Rom entra e segna per chiudere i giochi in favore dei Red Devils (0-2), ma soprattutto dà un segnale dopo il lungo e complicato periodo in azzurro.

  • TIELEMANS SBLOCCA, LUKAKU ENTRA E SEGNA

    Tanti "italiani" in campo da una parte e dall'altra nelle formazioni titolari: Luka Modric, Petar Sucic e Martin Baturina dal 1' nella Croazia, Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere nel Belgio.


    A sbloccare il match però non ci ha pensato nessun giocatore della Serie A o ex, è stato infatti Youri Tielemans nel finale di tempo a realizzare il goal del vantaggio degli ospiti.


    Lo 0-1 a Rijeka ha resistito fino alle battute finali del match, poi la giocata che ha fatto calare il sipario. Protagonista Romelu Lukaku, che al 73' aveva rilevato De Ketelaere: Vanaken lancia il giocatore del Napoli che controlla, si invola verso la porta e a tu per tu con Kotarski non sbaglia, calcia con il mancino e segna il definitivo 0-2.

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  • LA STAGIONE DIFFICILE A NAPOLI

    Un goal in amichevole certo, ma per Lukaku è una giocata che chiude il periodo difficile vissuto a Napoli e può sengare un nuovo inizio.


    Questa d'altronde è stata probabilmente la stagione più complicata nella carriera di Big Rom, cominciata solo a fine gennaio per il grave infortunio muscolare patito in estate.


    Sembrava tutto ben indirizzato per il suo ritorno a buoni livelli con Antonio Conte, il belga era stato uno dei protagonisti dello Scudetto della scorsa stagione, ma così non è stato: un nuovo infortunio, poi la polemica con il Napoli per la decisione di restare in patria a curarsi contro la volontà del club che lo attendeva a Castel Volturno. Una frattura poi risanata, come testimoniato dalle dichiarazioni di Lukaku di pochi giorni fa:


    "Rottura con il Napoli? Sciocchezze. Non ho idea da dove vengano queste cose. Il mio amore per il Napoli rimane immutato. Ho ancora un anno di contratto; nella mia mente, sono un giocatore del Napoli. Se la gente pensa che volessi usare questa situazione come un'opportunità per trasferirmi, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono fatto curare. Tutto qui. Il Napoli mi vuole ancora? Dovreste chiederlo a loro. Ho avuto una prima stagione fantastica, la seconda un po' meno, ma voglio rivivere quei momenti di successo. Non sto chiedendo di andarmene


    E così la stagione si è conclusa con sole 6 presenze tra Serie A (5) e Coppa Italia, nessuna da titolare. L'unico goal del 2025/26 a Verona il 28 febbraio, decisivo per la vittoria degli azzurri). Poi la manciata di minuti finali contro il Torino nel turno seguente di campionato il 6 marzo: l'ultima apparizione in campo.


    Fino all'amichevole di Rijeka, che segna un nuovo inizio per Lukaku

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  • IL TABELLINO

    Croazia-Belgio 0-2


    MARCATORI: 38' Tielemans (B), 90+6' Lukaku (B).


    CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic (59' Kotarski); Sutalo (71' Jakic), Vuskovic, Gvardiol (59' Pongracic); Stanisic (59' Marko Pasalic), Modric (58' Mario Pasalic), Kovacic (58' Luka Sucic), Perisic (71' Moro); Petar Sucic (71' Kramaric), Baturina (71' Vlasic); Musa (58' Budimir). Ct. Dalic.


    BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Ngoy (68' Vanaken), Onana (67' Seys), Theate; Saelemaekers (67' De Winter), Raskin (79' Witsel), Tielemans, De Cuyper (68' Mechele); De Bruyne (67' Meunier), Doku (73' Fernandez-Pardo); De Ketelaere (73' Lukaku). Ct. Garcia.


    ARBITRO: Obrenovic (Slo).


    AMMONITI: Baturina (C), De Ketelaere (B), Budimir (C), De Winter (B).


    ESPULSI: -

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