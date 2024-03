Ricorso parzialmente accolto: la Lazio sorride, ridotta la squalifica di Guendouzi

La Lazio ritrova Matteo Guendouzi: il centrocampista era stato squalificato per due turni dopo la sfida col Milan.

Una buona notizia per la Lazio che arriva dopo giornate molto complicate: la Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il reclamo relativo alla squalifica inflitta a Matteo Guendouzi.

Come è noto, il centrocampista francese era stato fermato per due turni a seguito di un’espulsione rimediata nel corso della sfida di campionato con il Milan valida per il 27° turno.

Ebbene la squalifica è stata ridotta ad una sola giornata e questo vuol dire che Martusciello potrà tornare a contare prima sul giocatore.