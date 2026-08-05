Rompendo il silenzio sul trasferimento, Salah ha parlato direttamente ai tifosi mentre era in viaggio per completare le visite mediche e le formalità della firma. In un breve video condiviso dal club, l'attaccante è apparso carico per la nuova sfida. «Trabzon, siete pronti?», ha detto. «Vi sento. A prestissimo. Bize Her Yer Trabzon! (Per noi ovunque è Trabzon!)».

Dopo quasi un decennio di dominio in Premier League, dove ha battuto numerosi record e vinto ogni trofeo importante a disposizione, questo trasferimento segna un nuovo, significativo capitolo nella carriera di Salah. All'esterno veterano sarà chiesto di guidare l'attacco mentre il Trabzonspor punta a migliorare il terzo posto della scorsa stagione.