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Salah riparte dal Trabzonspor con un nuovo numero di maglia: perchè ha scelto il 61 per la nuova avventura in Turchia
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Un sorprendente trasferimento in Turchia
In un trasferimento che ha colto di sorpresa il mondo del calcio, Salah è finalmente pronto a tornare in campo dopo aver raggiunto un accordo biennale con il Trabzonspor, squadra della Süper Lig turca.
Il cammino verso questa intesa non è stato privo di ostacoli, dato che diversi club in Europa e in Medio Oriente monitoravano la situazione dell'ex ala del Liverpool. In precedenza il Besiktas era considerato in pole position per assicurarsi l'ex stella della Roma, ma l'operazione alla fine è saltata per motivi finanziari. Il Trabzonspor, tuttavia, è riuscito a strappare il fuoriclasse offrendogli un ricco ingaggio da 17 milioni di euro all'anno, rendendolo il giocatore più pagato della Süper Lig.
- Trabzonspor - X
Perché Salah ha scelto il numero 61
Al suo arrivo sono spuntate le immagini di Salah con i nuovi colori addosso, ma è stato il numero sulle spalle a far discutere di più. Diventato ormai sinonimo del numero 11 al Liverpool e del numero 10 con l'Egitto, Salah è stato visto indossare la maglia numero 61 nella sua nuova casa.
Secondo talkSPORT, questa scelta affonda profondamente le radici nella cultura locale di Trebisonda, dove il 61 corrisponde al prefisso telefonico regionale. Il numero ha un significato così importante che i tifosi trasformano tradizionalmente il 61° minuto di ogni partita in uno spettacolo vibrante, riempiendo lo stadio di fuochi d'artificio, coriandoli e cori appassionati.
Salah è l'ultimo di una serie di giocatori a prendersi questa specifica responsabilità, seguendo le orme di Cihan Canak, Yusuf Yazici e Abdulkadir Parmak. Indossando queste cifre, il Re egiziano si inserisce immediatamente nel tessuto dell'identità del club.
Tuttavia, non è ancora confermato se il 61 sarà il suo numero di maglia ufficiale per la stagione. Potrebbe aver semplicemente indossato la maglia celebrativa durante la sua presentazione per festeggiare il trasferimento.
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Conferma ufficiale e arrivo
Il Trabzonspor si è mostrato trasparente durante le fasi finali della trattativa, tenendo aggiornati i propri tifosi attraverso i social media. In un comunicato ufficiale, il club ha illustrato nel dettaglio i tempi del suo arrivo: «Il calciatore professionista Mohamed Salah, con il quale abbiamo avviato le trattative per il trasferimento, sarà al Terminal dell'Aviazione Generale dell'Aeroporto Atatürk di Istanbul alle ore 12:00 di mercoledì 5 agosto.
«Il giocatore dovrebbe arrivare a Trabzon nella serata dello stesso giorno. L'orario e gli altri dettagli relativi al programma di accoglienza a Trabzon saranno comunicati al pubblico attraverso i canali di comunicazione ufficiali del nostro club nel corso della giornata».
L'entusiasmo attorno all'affare ha raggiunto il culmine quando è stato pubblicato un video teaser che ritraeva una piramide egizia, seguito dalle prime immagini di Salah con la maglia del Trabzonspor.
- Getty Images Sport
Il messaggio di Salah ai tifosi
Rompendo il silenzio sul trasferimento, Salah ha parlato direttamente ai tifosi mentre era in viaggio per completare le visite mediche e le formalità della firma. In un breve video condiviso dal club, l'attaccante è apparso carico per la nuova sfida. «Trabzon, siete pronti?», ha detto. «Vi sento. A prestissimo. Bize Her Yer Trabzon! (Per noi ovunque è Trabzon!)».
Dopo quasi un decennio di dominio in Premier League, dove ha battuto numerosi record e vinto ogni trofeo importante a disposizione, questo trasferimento segna un nuovo, significativo capitolo nella carriera di Salah. All'esterno veterano sarà chiesto di guidare l'attacco mentre il Trabzonspor punta a migliorare il terzo posto della scorsa stagione.
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