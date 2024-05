Anche un club straniero era interessato a Gasperini. L’ammissione dell’allenatore nerazzurro: “Offerta dall’estero, ma ho detto di no”.

Una stagione da sogno e un futuro che sarà ancora all’Atalanta, nonostante le tante offerte ricevute.

Gian Piero Gasperini resterà ancora sulla panchina della formazione bergamasca, squadra che ha concluso la stagione sicuramente tra le prime quattro (in caso di successo nel recupero contro la Fiorentina chiuderà al terzo posto scavalcando la Juventus) in campionato e con lo straordinario trionfo in Europa League.

Nonostante appunto i tanti club pronti ad affidargli la panchina e non solo in Italia, con il Napoli che lo considerava una prima scelta al pari di Conte.

Ma come svelato dallo stesso Gasperini nel corso dell’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”, per lui si erano mossi anche club esteri.