Retegui scrive la storia: superato Inzaghi, con 25 goal è il miglior marcatore della storia dell’Atalanta in Serie A

Con la rete al Genoa l’attaccante sale a quota 25 goal in una stagione di Serie A: superato il record di Inzaghi, mai nessuno come lui con l’Atalanta.

Un goal per scrivere la storia. Con la rete realizzata al Genoa, sua ex squadra, Mateo Retegui sale a quota 25 reti realizzate in campionato, divenendo così il miglior marcatore di sempre nella storia dell’Atalanta in una singola stagione di Serie A.

L’attaccante italo-argentino, sempre più capocannoniere del campionato, supera così il primato che fino ad ora apparteneva a una leggenda del calcio italiano: Pippo Inzaghi.

Un goal scritto quasi nel destino, visto che è arrivato proprio al Ferraris contro il Genoa, squadra che nell’estate del 2023 lo ha portato in Italia.