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Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Andrea Ajello

Retegui pensa già all'Italia, sarà titolare ai playoff: come sta andando il centravanti in Arabia Saudita

Retegui è tornato in Italia per allenarsi e prepararsi ai playoff contro l'Irlanda del Nord: Gattuso punterà su di lui. Ma che giocatore ritroverà dopo i mesi in Arabia Saudita?

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Manca sempre meno all'appuntamento che cambierà i prossimi mesi dell'Italia e del calcio italiano. Si avvicinano i playoff per qualificarsi al Mondiale che vedrà gli azzurri affrontare in semifinale l'Irlanda del Nord e poi eventualmente la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina. 

Ancora un turno di campionato e poi spazio alla Nazionale anche se qualcuno è già totalmente concentrato sulla magli azzurra. Ovvero Mateo Retegui, che ha lasciato l'Arabia Saudita per tornare in Italia e allenarsi in vista dei playoff.

Il centravanti dell'Al-Qadsiah è destinato a essere uno dei due attaccanti titolari. Rino Gattuso si fida di lui ma com'è andato l'ex Atalanta in Saudi League in questi  mesi? 

  • RETEGUI IN ITALIA: SI ALLENA PER I PLAYOFF

    Retegui avrà più tempo dei suoi connazionali per preparare la sfida contro l'Irlanda del Nord. L'attaccante infatti si trova già in Italia e in particolare a Firenze, dove è rientrato dall'Arabia Saudita quando ancora mancano 9 giorni ai playoff.

    Questo perché il campionato saudita si è momentaneamente fermato a causa della situazione in Iran. Dopo la 26a giornata, giocata il 12-14 marzo, la Saudi League riprenderà il 3 aprile.  Retegui avrà così modo di arrivare riposato e soprattutto concentrarsi con largo anticipo sul grande appuntamento con la Nazionale. 

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  • GATTUSO NON HA DUBBI, RETEGUI TITOLARE

    Sarà sicuramente contento Gattuso della scelta di Retegui di rientrare subito in Italia, segno della voglia dell'attaccante di farsi trovare pronto. D'altronde Retegui è consapevole della fiducia che il commissario tecnico ha nei suoi confronti. Dimostrata con la visita che Gattuso ha voluto fare al giocatore nelle scorse settimane e scelte fatte nei mesi passati, dove è stato schierato con continuità dal tecnico dando anche risposte positive. Il 26enne nato in argentina infatti è il capocannoniere degli azzurri da quando c'è Gattuso in panchina (5 goal) ed è sceso in campo in tutte e sei le partite (cinque volte da titolare). 

    Contro l'Irlanda del Nord, nel match che si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo, quindi in uno stadio che lui conosce bene visto che ci ha giocato per una stagione con la maglia dell'Atalanta diventando il miglior marcatore del campionato con 25 goal, Retegui sarà confermato dal primo minuto. Nessun dubbio da questo punto di vista. 

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  • LA STAGIONE DI RETEGUI IN ARABIA

    Dopo la grande stagione all'Atalanta, Retegui ha scelto di accettare la super offerta economica dell'Al-Qadsiah in estate, trasferendosi così in Arabia Saudita. Mossa che comunque non lo ha condizionato nell'esperienza con l'Italia visto che è rimasto al centro della squadra. 

    Se gli altri centravanti italiani hanno faticato a segnare con continuità in questa stagione (Kean e Scamacca sono capocannoniere in Serie A tra gli azzurri con solo 8 goal), lo stesso non si può dire di Retegui.

    L'italo-argentino ha realizzato infatti 15 goal in campionato e 18 considerando tutte le competizioni, in 28 partite. Da considerare ovviamente il contesto e la diversa difficoltà del campionato italiano rispetto a quello in cui è andato l'ex Tigre ma comunque Retegui non ha perso la confidenza con la porta.

     La sua squadra invece è quarta in classifica, vicina però a chi la precede e a sette punti dalla vetta occupata dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. 

  • CHI INSIEME A RETEGUI?

    Il dubbio semmai per Gattuso sarà chi affiancare a Retegui nel 3-5-2 che il ct dovrebbe proporre per la delicatissima sfida contro l'Irlanda del Nord. 

    Se l'ex allenatore del Milan darà continuità alle scelte fatte nei primi impegni sulla panchina azzurra allora si affiderà a Kean, che quando è stato disponibile ha fatto coppia con Retegui. Il centravanti della Fiorentina però è reduce da una stagione fin qui complicata anche a livello fisico. Dietro di lui scalpitano Scamacca e ancora di più Pio Esposito. Con quest'ultimo Retegui  ha già dimostrato una buona affinità nelle gare tra ottobre e novembre. 

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