Retegui pensa già all'Italia, sarà titolare ai playoff: come sta andando il centravanti in Arabia Saudita

Dopo la grande stagione all'Atalanta, Retegui ha scelto di accettare la super offerta economica dell'Al-Qadsiah in estate, trasferendosi così in Arabia Saudita. Mossa che comunque non lo ha condizionato nell'esperienza con l'Italia visto che è rimasto al centro della squadra.

Se gli altri centravanti italiani hanno faticato a segnare con continuità in questa stagione (Kean e Scamacca sono capocannoniere in Serie A tra gli azzurri con solo 8 goal), lo stesso non si può dire di Retegui.

L'italo-argentino ha realizzato infatti 15 goal in campionato e 18 considerando tutte le competizioni, in 28 partite. Da considerare ovviamente il contesto e la diversa difficoltà del campionato italiano rispetto a quello in cui è andato l'ex Tigre ma comunque Retegui non ha perso la confidenza con la porta.

La sua squadra invece è quarta in classifica, vicina però a chi la precede e a sette punti dalla vetta occupata dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.