Retegui pensa già all'Italia, sarà titolare ai playoff: come sta andando il centravanti in Arabia Saudita

Manca sempre meno all'appuntamento che cambierà i prossimi mesi dell'Italia e del calcio italiano. Si avvicinano i playoff per qualificarsi al Mondiale che vedrà gli azzurri affrontare in semifinale l'Irlanda del Nord e poi eventualmente la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina.
Ancora un turno di campionato e poi spazio alla Nazionale anche se qualcuno è già totalmente concentrato sulla magli azzurra. Ovvero Mateo Retegui, che ha lasciato l'Arabia Saudita per tornare in Italia e allenarsi in vista dei playoff.
Il centravanti dell'Al-Qadsiah è destinato a essere uno dei due attaccanti titolari. Rino Gattuso si fida di lui ma com'è andato l'ex Atalanta in Saudi League in questi mesi?