Retegui o Esposito, chi gioca titolare Bosnia-Italia? Le ultime sul ballottaggio in attacco per la finale playoff

L'Italia è fatta. O quasi. Gattuso contro la Bosnia Erzegovina sembra orientato a confermare l'undici che è sceso in campo nella semifinale dei playoff mondiali.

Ma c'è un unico grande dubbio che riguarda l'attacco, dove accanto a Moise Kean bisogna scegliere chi schierare tra Mateo Retegui e Pio Esposito.

Il primo è partito titolare contro l'Irlanda del Nord ma è stato tra la note meno positive, mentre il secondo è entrato molto bene confermando l'ottimo stato di forma attuale.

Ma chi gioca titolare Bosnia-Italia? Retegui o Esposito? Le ultime sulla scelta di Gattuso.



