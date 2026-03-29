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Retegui ItaliaGetty Images
Lelio Donato

Retegui o Esposito, chi gioca titolare Bosnia-Italia? Le ultime sul ballottaggio in attacco per la finale playoff

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

Gattuso deve scegliere chi schierare titolare in attacco contro la Bosnia Erzegovina accanto a Moise Kean: è aperto il ballottaggio tra Mateo Retegui e Pio Esposito.

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L'Italia è fatta. O quasi. Gattuso contro la Bosnia Erzegovina sembra orientato a confermare l'undici che è sceso in campo nella semifinale dei playoff mondiali.

Ma c'è un unico grande dubbio che riguarda l'attacco, dove accanto a Moise Kean bisogna scegliere chi schierare tra Mateo Retegui e Pio Esposito.

Il primo è partito titolare contro l'Irlanda del Nord ma è stato tra la note meno positive, mentre il secondo è entrato molto bene confermando l'ottimo stato di forma attuale.

Ma chi gioca titolare Bosnia-Italia? Retegui o Esposito? Le ultime sulla scelta di Gattuso.


  • RETEGUI FAVORITO: IL MOTIVO

    Secondo le ultime informazioni che arrivano da Coverciano si va verso la conferma di Mateo Retegui accanto a Moise Kean.

    L'attaccante italo-argentino d'altronde gode della massima fiducia di Gattuso. Non a caso è il giocatore più utilizzato fin qui dal Ct azzurro insieme a Dimarco.

    Retegui era peraltro partito benissimo segnando quattro goal e fornendo altrettanti assist nelle prime quattro partite della gestione Gattuso.

    Poi ecco lo spezzone contro la Moldavia e due prestazioni insufficienti contro Norvegia e Irlanda del Nord.

    Gattuso però sembra orientato a puntare ancora sulla maggiore esperienza di Retegui e sulla sua intesa con Moise Kean.

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  • ESPOSITO VERSO LA PANCHINA

    Pio Esposito sta bene, su questo non ci sono dubbi.

    Il giovane attaccante dell'Inter, anche quando è subentrato contro l'Irlanda del Nord, ha confermato l'ottimo stato di forma attuale.

    Esposito ha lanciato verso la porta avversaria Moise Kean in occasione del 2-0 incassando anche i pubblici ringraziamenti del compagno durante l'esultanza.

    Ecco perché qualcuno ha avanzato la sua candidatura per una maglia da titolare nella decisiva sfida che attende l'Italia a Zenica.

    Gattuso però potrebbe decidere di farlo partire ancora dalla panchina, pronto a farlo subentrare in caso di necessità per sbloccare la partita come accaduto a Bergamo.


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  • IL FATTORE RIGORI

    C'è anche un altro motivo per cui Gattuso potrebbe preferire Retegui a Esposito contro la Bosnia Erzegovina.

    Il Ct ha infatti designato l'ex attaccante dell'Atalanta, che attualmente giocata in Arabia Saudita, come primo rigorista della sua Nazionale.

    Nel caso in cui l'arbitro dovesse assegnare un penalty agli Azzurri dunque toccherebbe a Retegui presentarsi sul dischetto.

    Non un dettaglio trascurabile in una gara secca da dentro o fuori come la finale playoff che può riportarci ai Mondiali dopo dodici anni di assenza.

  • KEAN INTOCCABILE

    La certezza in attacco per l'Italia ha un nome e un cognome: Moise Kean.

    Nonostante una stagione complicata con la Fiorentina, il bomber viola è il miglior finalizzatore della nostra Nazionale.

    Per lui finora già dodici reti nelle ultime dodici partite da titolare con l'Italia. Di cui addirittura sette nelle ultime cinque.

    Kean insomma è la certezza del reparto offensivo azzurro. Dunque sarà regolarmente al suo posto contro la Bosnia Erzegovina.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

    Come detto Gattuso dovrebbe confermare la formazione schierata contro l'Irlanda del Nord. Davanti a Donnarumma dunque agiranno Mancini, Bastoni e Calafiori. Sulle fasce ancora Politano, favorito su Palestra, e Dimarco. In mezzo al campo Tonali, Locatelli e Barella. Mentre in attacco Retegui affiancherà Kean.

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso

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