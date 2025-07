Retegui in Arabia Saudita nell’anno che porta ai Mondiali: cosa cambia per l’Italia e il possibile vantaggio

Mateo Retegui è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Al-Qadsiah: si allontana dall’Italia, ma probabilmente non dalla Nazionale.

Quando il treno passa devi fare di tutto per prenderlo, soprattutto poi se è un treno costruito con oro massiccio e conduce direttamente all’occasione della vita.

Mateo Retegui, su quel treno con destinazione Arabia Saudita ha deciso di salirci e pazienza se Khobar, la meta finale, è abbastanza lontana dai riflettori del calcio che conta.

L’attaccante italo-argentino si appresta a chiudere dopo un solo anno, scandito da tante soddisfazioni e dal titolo di capocannoniere della Serie A, la sua esperienza all’Atalanta e lo fa per iniziare un’avventura tutta nuova in Saudi Pro League. Una decisione presa all’alba della stagione che conduce al Mondiale ed è anche per questo motivo che, quando ha preso via via sempre più corpo la possibilità di un suo trasferimento all’Al-Qadsiah, in molti si sono fatti una domanda a tinte Azzurre: cosa cambierà adesso per la Nazionale?

Sì perché a salutare il calcio italiano non è solo un centravanti che nell’ultima stagione soprattutto ha dimostrato di saper essere estremamente prolifico, ma anche uno degli attaccanti della Nazionale.

Uno di quegli uomini ai quali sono legati le speranze di tutti di rivedere l’Italia ai Mondiali dopo aver saltato a piedi pari ben due edizioni.