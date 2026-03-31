Retegui e un Mondiale speciale: nel 2014 aveva lasciato il calcio per l'hockey su prato, ora vuole riportarvi l'Italia

Durante l'adolescenza il futuro centravanti del Genoa, dell'Atalanta e dell'Italia è un appassionato di hockey su prato. O meglio: quelli attorno a lui lo sono. La famiglia, gli amici. Tanto da spingerlo a giocare due sport contemporaneamente: quello con la palla e quello con la mazza.

Retegui è un giocatore delle giovanili del River Plate, ma la vita è dura. Anche se far parte della squadra che tifano sia lui che la famiglia dovrebbe essere una motivazione in più. Mateo fatica ad adattarsi, il club non ha fiducia in lui. E alla fine, quando il ragazzo ha 14 anni, decide di lasciarlo libero smettendo di puntarci.

Per Retegui è un mezzo choc. Tanto da arrivare a una decisione drastica: lasciare il calcio e dedicarsi completamente all'hockey, con cui peraltro si è già contraddistinto ad alti livelli: è entrato nella Nazionale juniores argentina.