Retegui e un Mondiale speciale: nel 2014 aveva lasciato il calcio per l'hockey su prato, ora vuole riportarvi l'Italia

Alla fine, sì, Mateo Retegui sarà titolare. Anche se giovedì scorso contro l'Irlanda del Nord è stato la vera nota stonata della qualificazione dell'Italia, anche se negli ultimi giorni si è parlato spessissimo di lui e dell'opportunità o meno di farlo giocare dall'inizio.
Il ballottaggio con Pio Esposito, a meno di sorprese, è stato finalmente sciolto dal ct Gattuso. Nel senso, appunto, che in Bosnia il centravanti dell'Al-Qadsiah verrà inserito nell'undici di partenza e quello dell'Inter si accomoderà inizialmente in panchina, pronto dare una mano a gara in corso come a Bergamo.
A Zenica sarà una notte speciale per tutti. Per l'Italia, che andrà a caccia di un Mondiale dopo 12 anni di assenza dall'ultima volta. E per lo stesso Mateo, che nei giorni in cui il rapporto azzurro con la fase finale della competizione si spezzava aveva deciso che nella vita avrebbe fatto altro, non più il calciatore.