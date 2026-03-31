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Retegui Italia IsraeleGetty Images
Stefano Silvestri

Retegui e un Mondiale speciale: nel 2014 aveva lasciato il calcio per l'hockey su prato, ora vuole riportarvi l'Italia

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Italia
M. Retegui

L'anno dell'ultima partecipazione azzurra a una fase finale, il centravanti italo-argentino aveva deciso di fare altro nella vita. Poi il dietrofront, decisivo nel far finalmente decollare la propria carriera.

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Alla fine, sì, Mateo Retegui sarà titolare. Anche se giovedì scorso contro l'Irlanda del Nord è stato la vera nota stonata della qualificazione dell'Italia, anche se negli ultimi giorni si è parlato spessissimo di lui e dell'opportunità o meno di farlo giocare dall'inizio.

Il ballottaggio con Pio Esposito, a meno di sorprese, è stato finalmente sciolto dal ct Gattuso. Nel senso, appunto, che in Bosnia il centravanti dell'Al-Qadsiah verrà inserito nell'undici di partenza e quello dell'Inter si accomoderà inizialmente in panchina, pronto dare una mano a gara in corso come a Bergamo.

A Zenica sarà una notte speciale per tutti. Per l'Italia, che andrà a caccia di un Mondiale dopo 12 anni di assenza dall'ultima volta. E per lo stesso Mateo, che nei giorni in cui il rapporto azzurro con la fase finale della competizione si spezzava aveva deciso che nella vita avrebbe fatto altro, non più il calciatore.

  • IL CALCIO E L'HOCKEY

    Durante l'adolescenza il futuro centravanti del Genoa, dell'Atalanta e dell'Italia è un appassionato di hockey su prato. O meglio: quelli attorno a lui lo sono. La famiglia, gli amici. Tanto da spingerlo a giocare due sport contemporaneamente: quello con la palla e quello con la mazza.

    Retegui è un giocatore delle giovanili del River Plate, ma la vita è dura. Anche se far parte della squadra che tifano sia lui che la famiglia dovrebbe essere una motivazione in più. Mateo fatica ad adattarsi, il club non ha fiducia in lui. E alla fine, quando il ragazzo ha 14 anni, decide di lasciarlo libero smettendo di puntarci.

    Per Retegui è un mezzo choc. Tanto da arrivare a una decisione drastica: lasciare il calcio e dedicarsi completamente all'hockey, con cui peraltro si è già contraddistinto ad alti livelli: è entrato nella Nazionale juniores argentina.

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  • UN MONDIALE PARTICOLARE

    Nel celebre anno che coincide con l'ultima partecipazione dell'Italia a un Mondiale, ovvero il 2014, Retegui non è più un calciatore. Ha deciso di sposare l'hockey su prato, nella vita si prepara a fare altro. Il sogno di sfondare nel mondo del pallone sembra già finito in un cassetto.

    Nel frattempo l'Italia di Cesare Prandelli scende in Brasile per giocarsela col mondo intero, ma fa una figura barbina: vince all'esordio nel girone contro l'Inghilterra, poi perde di misura sia contro la Costa Rica che contro l'Uruguay. E alla fine viene eliminata, non riuscendo neppure a qualificarsi per gli ottavi di finale.

    Non lo sa nessuno, ma sia l'Italia che Retegui si stanno preparando a vivere una rivoluzione nelle rispettive esistenze: Retegui tornerà presto a giocare a calcio, l'Italia non giocherà un Mondiale per (almeno) i successivi 12 anni.

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  • LA CHIAMATA DEL BOCA

    Qualche anno fa, Retegui ha ricordato in un'intervista a TyC Sports che il calcio, anche se non a livello di club, non ha mai smesso di far parte della sua vita. Anzi: un pallone tra i piedi gli è sempre piaciuto averlo, anche ai tempi della grande delusione post River.

    "Sono rimasto due anni senza giocare a calcio, solo con gli amici - ha raccontato il centravanti in quell'occasione - finché non mi è tornata la voglia".

    La voglia, nel 2016, gliela fa tornare il Boca Juniors. L'altro club più importante d'Argentina lo chiama e lui, nonostante tifi River, dice sì. Anche se il padre non è d'accordo, anche se vorrebbe che continuasse a praticare l'hockey su prato.

    "Apparve Diego Mazzilli, uno scout del Boca Juniors - ha rivelato Retegui nel 2023 alla Gazzetta dello Sport - che un giorno mi vide giocare a calcio in spiaggia e mi chiese se volessi fare un provino. Mi aveva visto da ragazzino giocare nelle giovanili del River Plate e si ricordava di me: dopo un paio di settimane il Boca mi prese e io decisi per sempre che la mia strada era il calcio".

    Il momento della ripartenza è questo. Anche se pure le occasioni col Boca saranno pochissime, con tanto di prestiti qua e là: così così all'Estudiantes e al Talleres, quindi l'esplosione col Tigre, che gli permette di guadagnarsi la chiamata di Roberto Mancini e quella del Genoa in Serie A.

  • MANO NELLA MANO

    La sliding door si è completata proprio nel 2023, quando l'Italia e Mancini hanno scovato Retegui in Argentina. Si è scoperto che il nonno materno aveva origini siciliane e la famiglia del padre origini liguri. E alla fine Mateo è stato naturalizzato, accettando di vestire l'azzurro.

    "Cosa mi ha fatto innamorare della Nazionale? L'Italia - ha detto qualche giorno fa in conferenza stampa - Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l'Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca".

    La cosa più importante successa nella sua vita? Una delle due, forse. Almeno a livello calcistico. Perché senza la decisione di tornare a giocare a pallone, nulla di tutto questo sarebbe successo. E ora, 12 anni dopo, Retegui e l'Italia vogliono tornare mano nella mano a giocare un Mondiale che avrebbe un sapore speciale. Per entrambi.

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