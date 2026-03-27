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ReteguiGetty Images
Michael Di Chiaro

Retegui è la nota negativa di Italia-Irlanda del Nord: prova sottotono e una grande occasione sprecata nel secondo tempo

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

Il centravanti dell'Al-Qadisiya ha inscenato una prova decisamente rivedibile nel suo vecchio stadio: prova opaca per larghi tratti e una clamorosa chance sprecata ad inizio ripresa.

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Nella notte che ha sancito il suo 'secondo ritorno' (dopo la gara con l'Estonia dello scorso 5 settembre) in quello stadio che l'ha letteralmente consacrato sulla scena nazionale e non solo, Mateo Retegui non è riuscito a lasciare il segno contro l'Irlanda del Nord.

L'attuale centravanti dell'Al-Qadisiya, infatti, è stato schierato dal primo minuto da Gennaro Gattuso in qualità di secondo riferimento avanzato nel 3-5-2, al fianco di Moise Kean, senza però riuscire ad incidere.

Tuttavia la partita dell'ex Atalanta e Genoa non è stata propriamente memorabile. Anzi. Il centravanti che milita attualmente nel massimo campionato dell'Arabia Saudita è stata forse una delle note negative emersa nella notte di Bergamo.

  • PRESTAZIONE INCOLORE E DUE OCCASIONI FALLITE

    Non è stata una grande notte per Mateo Retegui. L'attaccante dell'Italia, infatti, non è riuscito a lasciare la propria griffe contro l'Irlanda del Nord e, al contrario, ha inscenato una prestazione che si è sviluppata ben al di sotto della linea della sufficienza.

    Nell'occasione azzurra in avvio di gara, il classe 1999 si è rivelato poco lesto sotto porta e non è riuscito a convertire in goal una buona chance per mettere subito in discesa la partita. Ancora peggio è andata nel secondo tempo quando, involatosi tutto solo verso la porta, si è allungato troppo il pallone favorendo l'uscita di Charles.

    La sua partita si è poi chiusa al 63' quando al suo posto Gennaro Gattuso ha inserito Francesco Pio Esposito.

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  • OSCURATO DA KEAN

    Come se non bastasse, la serata di Retegui è stata decisamente offuscata dalla prestazione di un pimpante Moise Kean. Schierato in tandem proprio con l'ex Atalanta, è stato proprio il classe 2000 a lasciare il segno alla New Balance Arena griffando una rete di pregevole fattura che ha sostanzialmente chiuso a tripla mandata la partita.

    E se la gara contro l'Irlanda del Nord poteva rappresentare una sorta di sfida nella sfida per stabilire chi potesse acquisire inn maniera definitiva i gradi di bomber azzurro, l'attaccante della Fiorentina ha dato una solida spallata al compagno di squadra, spostando l'inerzia dalla propria parte.

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  • PIO ESPOSITO SCALPITA

    La partita di Retegui, come detto, si è chiusa dopo poco più di un'ora di gioco. Al suo posto, infatti, Gattuso ha inserito Francesco Pio Esposito.

    L'attaccante dell'Inter ha sfruttato il segmento di partita concessogli dal Ct azzurro per calarsi immediatamente nel ritmo partita, inscenando una buona intesa proprio con lo stesso Kean. Una traccia che, a questo punto, va seriamente monitorata anche in ottica Bosnia.

  • RETEGUI TITOLARE ANCHE CONTRO LA BOSNIA?

    Ma Retegui giocherà titolare anche contro la Bosnia?

    La sensazione, nonostante il passaggio a vuoto

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