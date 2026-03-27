Retegui è la nota negativa di Italia-Irlanda del Nord: prova sottotono e una grande occasione sprecata nel secondo tempo

Nella notte che ha sancito il suo 'secondo ritorno' (dopo la gara con l'Estonia dello scorso 5 settembre) in quello stadio che l'ha letteralmente consacrato sulla scena nazionale e non solo, Mateo Retegui non è riuscito a lasciare il segno contro l'Irlanda del Nord.
L'attuale centravanti dell'Al-Qadisiya, infatti, è stato schierato dal primo minuto da Gennaro Gattuso in qualità di secondo riferimento avanzato nel 3-5-2, al fianco di Moise Kean, senza però riuscire ad incidere.
Tuttavia la partita dell'ex Atalanta e Genoa non è stata propriamente memorabile. Anzi. Il centravanti che milita attualmente nel massimo campionato dell'Arabia Saudita è stata forse una delle note negative emersa nella notte di Bergamo.