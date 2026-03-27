Retegui è la nota negativa di Italia-Irlanda del Nord: prova sottotono e una grande occasione sprecata nel secondo tempo

Non è stata una grande notte per Mateo Retegui. L'attaccante dell'Italia, infatti, non è riuscito a lasciare la propria griffe contro l'Irlanda del Nord e, al contrario, ha inscenato una prestazione che si è sviluppata ben al di sotto della linea della sufficienza.

Nell'occasione azzurra in avvio di gara, il classe 1999 si è rivelato poco lesto sotto porta e non è riuscito a convertire in goal una buona chance per mettere subito in discesa la partita. Ancora peggio è andata nel secondo tempo quando, involatosi tutto solo verso la porta, si è allungato troppo il pallone favorendo l'uscita di Charles.

La sua partita si è poi chiusa al 63' quando al suo posto Gennaro Gattuso ha inserito Francesco Pio Esposito.