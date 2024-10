L'attaccante italo-argentino ha approcciato nel modo migliore la sua nuova avventura con l'Atalanta, siglando otto goal in altrettante giornate.

L'Atalanta ha trovato - per l'ennesima volta - il suo nuovo grande bomber: Mateo Retegui non smette più di segnare.

L'ex attaccante del Genoa ha realizzato otto goal in altrettante gare, già una in più in Serie A rispetto al totale della scorsa stagione.

La Dea, dopo aver perso Gianluca Scamacca in estate a causa di un grave infortunio, ha già trovato il giocatore giusto a cui affidare le chiavi dell'attacco.