Repubblica - I De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Napoli e del Bari

Sempre secondo Repubblica nell'inchiesta risultano indagati Aurelio e Luigi De Laurentis, padre e figlio di 77 e 47 anni, rispettivamente presidente del Consiglio di amministrazione della Ssc Napoli e amministratore unico della Ssc Bari.





Le perquisizioni sono in corso non solo nelle sedi dei due club, ma anche nella sede della Filmauro a Roma socio unico di entrambe le società calcistiche, e nelle abitazioni dei direttori sportivi Ciro Polito (ex del Bari), Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso (ex del Napoli) e del procuratore Graziano Battistini, che seguiva il calciatore Elia Caprile (che non sono indagati).





Tra il 2029 e il 2025 è stato calcolato che la società avrebbe creato un buco da 30 milioni di euro e un’enorme mole di debiti.