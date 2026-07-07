Repubblica - I De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Napoli e del Bari

La Guardia di Finanza sta effettuando delle perquisizioni nella mattinata di oggi martedì 7 luglio nelle sedi delle società calcistiche di Bari e Napoli, entrambe di proprietà della famiglia De Laurentiis con i proprietari Aurelio e Luigi De Laurentiis che sono indagati dalla Procura di Bari con l'accusa di bancarotta fraudolenta.
Secondo quanto riportato da Repubblica l'inchiesta, coordinata dal Procuratore della Procura della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, riguarda le presunte false comunicazioni sociali nel bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e la fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione presentata per l'insolvenza della medesima società.