Repubblica - Conte verso l'addio al Napoli: spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno alla Juventus se salta Spalletti

La qualificazione anticipata del Napoli alla prossima Champions League, conquistata con il netto 3-0 sul campo del Pisa grazie ai goal di McTominay, Rrahmani e Hojlund, è finita quasi in secondo piano davanti al tema che continua a monopolizzare l’ambiente azzurro: il futuro di Antonio Conte.
Il rapporto personale tra il tecnico salentino e Aurelio De Laurentiis resta ottimo, tanto che il presidente avrebbe invitato Conte e la sua famiglia a Los Angeles a metà giugno per assistere insieme ad alcune gare del Mondiale.
Un dettaglio che però non cancella le incertezze sulla permanenza dell’allenatore sulla panchina del Napoli.
Dopo la vittoria di Pisa, Conte ha evitato annunci ufficiali, rimandando ogni discorso al termine della stagione, ma ha già espresso da tempo il proprio pensiero alla società, lasciando però intendere che il confronto definitivo arriverà solo dopo la sfida contro l’Udinese.