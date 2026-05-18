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Antonio ConteGetty Images
Alessandro De Felice

Repubblica - Conte verso l'addio al Napoli: spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno alla Juventus se salta Spalletti

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Tra la permanenza al Napoli, la Nazionale e l'ipotesi di un clamoroso ritorno in bianconero il futuro del tecnico resta un rebus: decisivi gli equilibri FIGC e il terremoto juventino dopo il flop interno.

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La qualificazione anticipata del Napoli alla prossima Champions League, conquistata con il netto 3-0 sul campo del Pisa grazie ai goal di McTominay, Rrahmani e Hojlund, è finita quasi in secondo piano davanti al tema che continua a monopolizzare l’ambiente azzurro: il futuro di Antonio Conte.

Il rapporto personale tra il tecnico salentino e Aurelio De Laurentiis resta ottimo, tanto che il presidente avrebbe invitato Conte e la sua famiglia a Los Angeles a metà giugno per assistere insieme ad alcune gare del Mondiale.

Un dettaglio che però non cancella le incertezze sulla permanenza dell’allenatore sulla panchina del Napoli.

Dopo la vittoria di Pisa, Conte ha evitato annunci ufficiali, rimandando ogni discorso al termine della stagione, ma ha già espresso da tempo il proprio pensiero alla società, lasciando però intendere che il confronto definitivo arriverà solo dopo la sfida contro l’Udinese.

  • LE PAROLE DI CONTE SUL FUTURO

    Nel post partita di Pisa, Antonio Conte ha affidato il futuro alle valutazioni condivise con il presidente Aurelio De Laurentiis.

    Il presidente conosce benissimo il mio pensiero e la mia volontà da un mese”, ha dichiarato il tecnico, aggiungendo che la società starebbe già lavorando “per il futuro”. Una frase che ha alimentato ulteriormente le interpretazioni sul possibile addio.

    Il tecnico ha ricordato il difficile momento trovato al suo arrivo dopo il decimo posto del Napoli e ha ribadito di voler lasciare “un gruppo solido in grado di dare fastidio a Milan, Juve e Inter”.

    Secondo La Repubblica, le parole dell’allenatore hanno il sapore di addio, pur restando sul tavolo il contratto fino al 2027 da 8 milioni netti a stagione e il viaggio negli Stati Uniti già programmato con De Laurentiis.

    Il quotidiano riferisce inoltre che il confronto decisivo tra presidente e allenatore sarebbe già avvenuto in forma privata e che non sarebbero previsti nuovi summit prima della fine del campionato.


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  • LA DELUSIONE DI CONTE E LE RICHIESTE AL CLUB

    Secondo la ricostruzione riportata da Il Mattino, Conte avrebbe maturato una forte delusione per essere stato messo in discussione durante una stagione segnata da numerosi problemi, tra nuovi acquisti che non si sarebbero ambientati e una lunga serie di infortuni.

    L’allenatore pretenderebbe garanzie tecniche e un mercato di alto livello per restare ancora alla guida del Napoli.

    Ma la decisione sembrerebbe essere già stata presa da tempo: i segnali emersi nelle ultime settimane indirizzano verso una separazione a fine stagione.


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  • L’IPOTESI NAZIONALE E IL RUOLO DI MALAGÒ

    Secondo La Repubblica, Antonio Conte guarderebbe con forte interesse alla panchina della Nazionale.

    Il quotidiano scrive che il tecnico “preferisce la Nazionale al Napoli”, anche se non avrebbe ancora preso una decisione definitiva.

    Tutto dipenderebbe dagli equilibri federali e dall’eventuale elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il prossimo 22 giugno.

    Ma bisogna considerare anche gli aspetti economici dell’operazione: l’attuale stipendio da 8 milioni percepito a Napoli dovrebbe essere conciliato con un eventuale accordo federale da 4 milioni per quattro anni.

    Restano inoltre le difficoltà legate ai costi dell’intero staff di Conte, composto da 13 elementi compreso Oriali, per un peso complessivo stimato in circa 20 milioni annui.

    Tra le opzioni considerate dal tecnico ci sarebbe anche un anno sabbatico dopo le fatiche vissute a Napoli.


  • L’OMBRA DELLA JUVENTUS DOPO IL FALLIMENTO SPALLETTI

    La pista più clamorosa rilanciata da La Repubblica riguarda però la Juventus.

    Il quotidiano collega direttamente il possibile ritorno di Conte al clima pesantissimo creatosi in casa bianconera dopo la disastrosa sconfitta interna contro la Fiorentina: lo shock nell’ambiente juventino fatalmente converge sull’ipotesi Conte.

    La posizione di Luciano Spalletti sarebbe infatti tornata in bilico nonostante il recente rinnovo contrattuale. La Repubblica parla di una situazione destinata a esplodere nei prossimi giorni, sottolineando come i rapporti tra il tecnico e il dirigente Comolli siano ormai gelidi.

    Spalletti continuerebbe a godere della fiducia di Elkann e della società, ma potrebbe essere lui stesso a fare un passo indietro dopo le riflessioni seguite al pesante K.O. Il giudizio definitivo sarebbe rinviato alla prossima settimana.

    In questo scenario, tornerebbe così a prendere corpo il nome di Antonio Conte per una clamorosa terza esperienza juventina, dopo quella da giocatore e capitano dal 1991 al 2004 e quella da allenatore pluriscudettato tra il 2011 e il 2014.

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