Repubblica - Conte verso l'addio al Napoli: spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno alla Juventus se salta Spalletti

Nel post partita di Pisa, Antonio Conte ha affidato il futuro alle valutazioni condivise con il presidente Aurelio De Laurentiis.

“Il presidente conosce benissimo il mio pensiero e la mia volontà da un mese”, ha dichiarato il tecnico, aggiungendo che la società starebbe già lavorando “per il futuro”. Una frase che ha alimentato ulteriormente le interpretazioni sul possibile addio.

Il tecnico ha ricordato il difficile momento trovato al suo arrivo dopo il decimo posto del Napoli e ha ribadito di voler lasciare “un gruppo solido in grado di dare fastidio a Milan, Juve e Inter”.

Secondo La Repubblica, le parole dell’allenatore hanno il sapore di addio, pur restando sul tavolo il contratto fino al 2027 da 8 milioni netti a stagione e il viaggio negli Stati Uniti già programmato con De Laurentiis.

Il quotidiano riferisce inoltre che il confronto decisivo tra presidente e allenatore sarebbe già avvenuto in forma privata e che non sarebbero previsti nuovi summit prima della fine del campionato.



