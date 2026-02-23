Ancora una giornata di Serie A che ha visto polemiche arbitrali alimentando le tensioni tra i club e il mondo arbitrale. Questa volta gli episodi più discussi sono avvenuti in Atalanta-Napoli e in Milan-Parma.

In particolare, al centro delle "polemiche" è rimasto coinvolto Rasmus Hojlund, protagonista di due episodi al Gewiss Stadium; prima il rigore inizialmente assegnato dall'arbitro Daniele Chiffi e poi annullato dopo revisione al monior, poi la rete tolta al Napoli per un fallo in precedenza dell'attaccante.

A Milano invece, i rossoneri hanno perso per un goal a pochi minuti dalla fine su calcio d'angolo che ha diviso molto l'opinione pubblica. Sia per il "blocco" ai danni di Mike Maignan sia per il contatto tra Troilo e Bartesaghi prima che il difensore del Parma segni di testa.

Ecco come l'AIA ha giudicato questi episodi.