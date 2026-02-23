Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
ChiffiGetty Images
Andrea Ajello

Repubblica - Chiffi fermato dopo Atalanta-Napoli, l'AIA ammette l'errore su Hojlund: corretto il goal di Milan-Parma

L'analisi degli episodi arbitrali in Atalanta-Napoli e Milan-Parma: ecco come l'AIA ha giudicato le decisioni dell'ultima giornata.

Pubblicità

Ancora una giornata di Serie A che ha visto polemiche arbitrali alimentando le tensioni tra i club e il mondo arbitrale. Questa volta gli episodi più discussi sono avvenuti in Atalanta-Napoli e in Milan-Parma.

In particolare, al centro delle "polemiche" è rimasto coinvolto Rasmus Hojlund, protagonista di due episodi al Gewiss Stadium; prima il rigore inizialmente assegnato dall'arbitro Daniele Chiffi e poi annullato dopo revisione al monior, poi la rete tolta al Napoli per un fallo in precedenza dell'attaccante.

A Milano invece, i rossoneri hanno perso per un goal a pochi minuti dalla fine su calcio d'angolo che ha diviso molto l'opinione pubblica. Sia per il "blocco" ai danni di Mike Maignan sia per il contatto tra Troilo e Bartesaghi prima che il difensore del Parma segni di testa. 

Ecco come l'AIA ha giudicato questi episodi. 

  • ERRORE SUL GOAL DI GUTIERREZ

    Chiffi, come riporta Repubblica, verrà fermato dall'AIA che giudica non  sufficiente la sua prova. 

    Prima per l'errore di aver concesso il rigore al Napoli per il contatto tra Hojlund e Hien, episodio poi corretto grazie all’intervento del VAR Aureliano.

    Poi per il  goal annullato a Gutierrez, che avrebbe significato il 2-0 per la squadra di Conte. Una decisione giudicata discutibile: se il criterio adottato ha portato giustamente alla revoca del rigore, appare incoerente considerare falloso, pochi minuti dopo, l’intervento del centravanti danese sul difensore bergamasco. In sintesi, la rete avrebbe dovuto essere convalidata.

    • Pubblicità

  • NIENTE FALLO SU BARTESAGHI

    In Milan-Parma, doppia polemica sul goal che ha deciso la partita di Troilo. Anche perché si è fatto riferimento a quello tolto ai rossoneri non tanto tempo fa (con il Sassuolo) per una spinta nell’azione di Loftus-Cheek sulle spalle di Candé. In quell’occasione fu commesso un errore, quel goal doveva essere convalidato, come ammesso dall’Aia nei giorni seguenti. Allo stesso modo, ieri non c’è stato fallo di Troilo su Bartesaghi. Questa la posizione dei vertici arbitrali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BLOCCO SU MAIGNAN

    Nella stessa azione che ha portato al goal del Parma c'è un altro "caso" da analizzare. Valenti finisce di fatto per ostacolare l’uscita di Maignan: i cosiddetti “blocchi” sul portiere, ormai tema ricorrente. In un episodio analogo, Piccinini aveva inizialmente ravvisato un fallo di Valenti, salvo poi, dopo la revisione, tornare in campo e spiegare, a microfoni aperti, la decisione di convalidare.

    La questione resta delicata e sarà presto oggetto di confronto anche con la Fifa, perché questo tipo di movimento viene adottato da un numero crescente di squadre, mentre altre continuano a contestarlo. Al momento, però, il regolamento non prevede sanzioni per un calciatore che si posiziona, da fermo, davanti al portiere avversario.

0