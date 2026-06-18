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Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1, pagelle e tabellino: Sadilek segna subito, Sulc regala un rigore, Mokoena dal dischetto non sbaglia

Coppa del Mondo
Cechia vs Sudafrica
Cechia
Sudafrica

Un goal di Sadilek in avvio di gara porta in vantaggio subito la Repubblica Ceca che controlla senza problemi, ma nel finale Sulc allarga troppo la mano e Mokoena pareggia su rigore per il Sudafrica.

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La seconda giornata del Girone A si apre con un pareggio tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Messico e Corea del Sud, quindi, hanno la grande occasione per chiudere il discorso qualificazione.

Il risultato si sblocca subito quando Sadilek approfitta di un clamoroso errore della difesa avversaria e buca Williams. Il Sudafrica rischia di affondare ma la Repubblica Ceca, che schiera in attacco l'ex Samp e Roma Schick, manca il colpo del definitivo k.o. rischiando anzi di subire il pareggio prima dell'intervallo quando Kovar esce male e regala una grande occasione a Maseko.

Nella ripresa i ritmi della partita, tutt'altro che spettacolare, se possibile si abbassano ulteriormente. La Repubblica Ceca controlla senza problemi ma Sulc colpisce con la mano in area e la signora Penso indica il dischetto: Mokoena non sbaglia.

  • PAGELLE REPUBBLICA CECA-SUDAFRICA

    Kovar (5.5) è incerto, Sulc (5) regala il rigore del pareggio, Sadilek (7) è nettamente il migliore della Repubblica Ceca mentre Schick (5.5) si vede poco.

    Disastrosa la coppia di centrali del Sudafrica, ma ci pensa Mokoena (7) che corona un'ottima prestazione col rigore decisivo. Maseko (6.5) ha qualità.


    REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar 5.5; Coufal 6, Hranac 6, Holes 6; Darida 5.5 (55' Sulc 5), Cerv 6 (78' Zima sv), Sojka 6 (55' Zeleny 6), Sadilek 7 (67' Soucek 6), Krejci 6.5; Hlozek 6 (67' Provod 6), Schick 5.5. Ct. Koubek

    SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams 5.5; Mudau 5.5, Mbokazi 5, Okon 5, Modiba 5; Adams 5 (46' Mofokeng 5.5), Mbatha 5.5; Appollis 6, Mokoena 7, Maseko 6.5 (84' Sebeleke sv); Rayners 5.5 (66' Makgopa 5.5). Ct. Broos

    • Pubblicità

  • TABELLINO REPUBBLICA CECA-SUDAFRICA

    REPUBBLICA CECA-SUDAFRICA 1-1

    Marcatori: 6' Sadilek, 83' rig. Mokoena

    REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar 5.5; Coufal 6, Hranac 6, Holes 6; Darida 5.5 (55' Sulc 5), Cerv 6 (78' Zima sv), Sojka 6 (55' Zeleny 6), Sadilek 7 (67' Soucek 6), Krejci 6.5; Hlozek 6 (67' Provod 6), Schick 5.5. Ct. Koubek

    SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams 5.5; Mudau 5.5, Mbokazi 5, Okon 5, Modiba 5; Adams 5 (46' Mofokeng 5.5), Mbatha 5.5; Appollis 6, Mokoena 7, Maseko 6.5 (84' Sebeleke sv); Rayners 5.5 (66' Makgopa 5.5). Ct. Broos

    Arbitro: Penso (USA)

    Ammoniti: Mokoena, Mbatha, Krejci

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