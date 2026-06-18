Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1, pagelle e tabellino: Sadilek segna subito, Sulc regala un rigore, Mokoena dal dischetto non sbaglia

La seconda giornata del Girone A si apre con un pareggio tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Messico e Corea del Sud, quindi, hanno la grande occasione per chiudere il discorso qualificazione.

Il risultato si sblocca subito quando Sadilek approfitta di un clamoroso errore della difesa avversaria e buca Williams. Il Sudafrica rischia di affondare ma la Repubblica Ceca, che schiera in attacco l'ex Samp e Roma Schick, manca il colpo del definitivo k.o. rischiando anzi di subire il pareggio prima dell'intervallo quando Kovar esce male e regala una grande occasione a Maseko.

Nella ripresa i ritmi della partita, tutt'altro che spettacolare, se possibile si abbassano ulteriormente. La Repubblica Ceca controlla senza problemi ma Sulc colpisce con la mano in area e la signora Penso indica il dischetto: Mokoena non sbaglia.