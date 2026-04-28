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Alessandro De Felice

Repubblica - Arbitri, scandalo Var su Inter-Roma: “Fatti i fatti tuoi” sull’episodio N’Dicka-Bisseck, audio sparito nell’inchiesta di Milano

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Nell’inchiesta di Milano spunta il caso Inter-Roma: la segnalazione dell’Avar ignorata dal Var, i magistrati non trovano la registrazione.

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L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale si arricchisce di un nuovo episodio destinato ad alimentare polemiche e tensioni.

Come rivela La Repubblica, tra i casi finiti agli atti compare anche Inter-Roma della scorsa stagione, con al centro un presunto fallo di Evan N’Dicka su Yann Bisseck non sanzionato dopo un confronto interno alla sala Var.

Nella ricostruzione raccolta dagli investigatori, alla richiesta di intervento dell’assistente Var sarebbe arrivata una risposta netta: “Fatti i fatti tuoi”.

Il dettaglio più delicato riguarda però la successiva verifica tecnica: l’audio relativo a quel dialogo non sarebbe stato rinvenuto.

  • IL CASO INTER-ROMA SOTTO LA LENTE DEL PM

    Secondo La Repubblica, uno dei testimoni ascoltati in Procura ha indicato l’episodio avvenuto durante Inter-Roma come esempio di gestione anomala delle comunicazioni in sala Var.

    Durante l’azione contestata, l’Avar avrebbe segnalato un possibile fallo del difensore romanista N’Dicka ai danni di Bisseck in area di rigore.

    Il Var avrebbe respinto l’indicazione con la frase “Fatti i fatti tuoi”, chiudendo di fatto il confronto interno e senza avviare una revisione formale dell’episodio.


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  • L’AUDIO SPARITO

    L’aspetto più grave emerso dall’indagine riguarda la mancanza della registrazione audio di quel momento.

    La Repubblica scrive che i magistrati, impegnati nell’acquisizione di filmati e comunicazioni del Centro Var di Lissone, non avrebbero trovato l’audio relativo proprio a quell’episodio.

    Un elemento che assume rilievo investigativo perché le comunicazioni tra arbitro, Var e Avar rappresentano uno degli strumenti principali per ricostruire decisioni e dinamiche durante la gara.


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  • IL RUOLO DEL SUPERVISORE

    Nella testimonianza raccolta dagli inquirenti, sempre secondo La Repubblica, la risposta del Var sarebbe arrivata “su indicazione del supervisore Gervasoni”.

    Un passaggio che inserisce l’episodio nel quadro più ampio delle verifiche sul comportamento dei vertici tecnici e sulla gestione operativa delle sale Var nelle partite finite sotto osservazione.

    Andrea Gervasoni risulta tra i cinque indagati dell’inchiesta milanese insieme a Gianluca Rocchi, Luigi Nasca, Rodolfo Di Vuolo e Daniele Paterna.

  • UN EPISODIO CHE PESA

    Il caso N’Dicka-Bisseck si aggiunge alle altre partite già finite nel fascicolo della Procura, dove si indaga su presunte designazioni pilotate, arbitri ritenuti graditi o sgraditi e possibili pressioni nella gestione Var.

    L’assenza dell’audio su un episodio così specifico rafforza l’attenzione degli investigatori sul funzionamento del centro di Lissone e sui controlli interni.


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