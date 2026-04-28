Repubblica - Arbitri, scandalo Var su Inter-Roma: “Fatti i fatti tuoi” sull’episodio N’Dicka-Bisseck, audio sparito nell’inchiesta di Milano

L’aspetto più grave emerso dall’indagine riguarda la mancanza della registrazione audio di quel momento.

La Repubblica scrive che i magistrati, impegnati nell’acquisizione di filmati e comunicazioni del Centro Var di Lissone, non avrebbero trovato l’audio relativo proprio a quell’episodio.

Un elemento che assume rilievo investigativo perché le comunicazioni tra arbitro, Var e Avar rappresentano uno degli strumenti principali per ricostruire decisioni e dinamiche durante la gara.



