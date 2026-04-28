Repubblica - Arbitri, scandalo Var su Inter-Roma: “Fatti i fatti tuoi” sull’episodio N’Dicka-Bisseck, audio sparito nell’inchiesta di Milano

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale si arricchisce di un nuovo episodio destinato ad alimentare polemiche e tensioni.
Come rivela La Repubblica, tra i casi finiti agli atti compare anche Inter-Roma della scorsa stagione, con al centro un presunto fallo di Evan N’Dicka su Yann Bisseck non sanzionato dopo un confronto interno alla sala Var.
Nella ricostruzione raccolta dagli investigatori, alla richiesta di intervento dell’assistente Var sarebbe arrivata una risposta netta: “Fatti i fatti tuoi”.
Il dettaglio più delicato riguarda però la successiva verifica tecnica: l’audio relativo a quel dialogo non sarebbe stato rinvenuto.