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Parma Calcio 1913 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Rensch si prende la Roma: da riserva a uomo della rimonta, Gasperini scopre il jolly per il futuro giallorosso

Serie A
Roma

L’olandese decisivo a Parma con goal e rigore conquistato in quattro minuti: ora il club riflette sul suo ruolo nella prossima stagione.

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Ci sono stagioni in cui alcuni protagonisti emergono all’improvviso, trasformandosi in uomini copertina quasi senza preavviso.

È quanto accaduto a Devyne Rensch nella vittoria della Roma contro il Parma, dove l’esterno olandese ha cambiato la partita in appena quindici minuti.

Entrato nel finale al posto di Celik, il classe 2003 è diventato il simbolo della rimonta giallorossa firmando il goal del 2-2 al 96’ e conquistando il rigore decisivo al 100’, poi trasformato da Malen.

  • DECISIVO SOTTO PORTA

    Gasperini ha apprezzato soprattutto la prontezza mentale mostrata dall’ex Ajax in uno dei momenti più delicati della stagione.

    Non è frequente vedere Rensch protagonista sotto porta, eppure al Tardini l’olandese è riuscito nel giro di pochi minuti a incidere con una rete dal limite e con una giocata da attaccante puro che ha portato al rigore che deciso la sfida e ha regalato tre punti fondamentali alla Roma nella corsa alla Champions League.

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  • UNA STAGIONE TRA ALTI E BASSI

    La gestione di Rensch da parte di Gasperini è stata caratterizzata da continui cambiamenti nel corso dell’anno.

    Nella prima fase della stagione l’olandese aveva trovato spazio con continuità, convincendo soprattutto nel derby d’andata. Successivamente, però, il tecnico ha iniziato a preferire altre soluzioni.

    Tra gennaio e febbraio, in campionato, l’ex Ajax ha raccolto soltanto 138 minuti in nove partite. In Europa League il suo impiego è stato leggermente più consistente, ma in quel periodo Gasperini sembrava orientato a puntare maggiormente su Tsimikas.

    Da marzo in avanti lo scenario è cambiato ancora: le prestazioni del greco non hanno convinto e il tecnico è tornato ad affidarsi con maggiore frequenza all’olandese.

    Le difficoltà non sono mancate, soprattutto in una fase in cui la Roma ha progressivamente rallentato nella corsa Champions. I limiti difensivi di Rensch sono emersi in diverse occasioni, ma sul piano offensivo il giocatore ha continuato a offrire segnali importanti, mettendo insieme tre assist consecutivi contro Inter, Pisa e Atalanta prima di essere decisivo a Parma.

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  • LA SVOLTA IN PARMA-ROMA

    I dati confermano l’impatto di Rensch nella sfida contro il Parma. In appena quindici minuti l’olandese ha completato 10 passaggi, con l’80% delle giocate sviluppate nella metà campo avversaria, dato che fotografa la pressione offensiva della Roma nel finale.

    Un tiro effettuato e un goal realizzato. Prima del suo ingresso, invece, la Roma aveva prodotto dieci conclusioni trovando una sola rete.

    Numeri che raccontano l’efficacia concreta del suo ingresso e che potrebbero aumentare il suo peso nelle rotazioni giallorosse nelle ultime giornate di campionato.


  • “VITTORIA PAZZA"

    Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Rensch ha raccontato l’episodio del rigore conquistato nei minuti di recupero:

    “Ero sicuro che sarei arrivato sul secondo palo e di dover fare un contro movimento per smarcarmi. Non ho potuto tirare perché il difensore mi ha trattenuto. Non ci credevo quando l’arbitro ha fischiato per il Parma. È stata una partita e una vittoria pazza”.

    L’olandese ha poi guardato subito alla prossima sfida, il derby contro la Lazio:

    “Il derby è il derby. Non conta la classifica, dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo recuperare, allenarci bene ed essere pronti per la partita”.


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  • IL LEGAME CON LA ROMA

    Il futuro della Roma verrà definito soltanto al termine della stagione, ma Rensch ha già dimostrato di essersi legato profondamente all’ambiente giallorosso.

    Dopo la vittoria di Parma, l’esterno ha celebrato il successo anche su Instagram scrivendo “La Roma non muore mai”, accompagnando il messaggio con cuori giallorossi e con l’entusiasmo di chi sa di aver lasciato il segno in una delle partite più importanti della stagione.

  • GLI SCENARI FUTURI E L’INTRECCIO CON CELIK

    Sul piano tecnico, Gasperini continua a considerarlo un profilo estremamente utile per duttilità e affidabilità.

    Uno degli scenari più probabili per la prossima stagione vede Rensch nel ruolo di jolly sulle due fasce, capace di agire sia a destra sia a sinistra e di rappresentare la prima alternativa a Wesley e Celik.

    Il futuro dell’olandese resta inevitabilmente intrecciato anche a quello del laterale turco. Gasperini vuole aumentare qualità e intensità sulle corsie esterne e considera Wesley un punto fermo, tanto da valutare il suo ritorno stabile sulla fascia destra.

    In questo caso Rensch diventerebbe il principale sostituto del brasiliano, mentre la posizione di Celik perderebbe centralità e gli investimenti del club potrebbero concentrarsi sulla fascia sinistra, dove Angelino sembra destinato alla partenza.

    Se invece dovesse arrivare il rinnovo del turco, la Roma potrebbe costruire le coppie sugli esterni con Wesley e Celik a destra e con un nuovo acquisto insieme a Rensch sulla corsia opposta.

    In ogni scenario, però, l’olandese sembra aver conquistato spazio e fiducia all’interno del progetto di Gasperini.

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