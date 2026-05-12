Rensch si prende la Roma: da riserva a uomo della rimonta, Gasperini scopre il jolly per il futuro giallorosso

La gestione di Rensch da parte di Gasperini è stata caratterizzata da continui cambiamenti nel corso dell’anno.

Nella prima fase della stagione l’olandese aveva trovato spazio con continuità, convincendo soprattutto nel derby d’andata. Successivamente, però, il tecnico ha iniziato a preferire altre soluzioni.

Tra gennaio e febbraio, in campionato, l’ex Ajax ha raccolto soltanto 138 minuti in nove partite. In Europa League il suo impiego è stato leggermente più consistente, ma in quel periodo Gasperini sembrava orientato a puntare maggiormente su Tsimikas.

Da marzo in avanti lo scenario è cambiato ancora: le prestazioni del greco non hanno convinto e il tecnico è tornato ad affidarsi con maggiore frequenza all’olandese.

Le difficoltà non sono mancate, soprattutto in una fase in cui la Roma ha progressivamente rallentato nella corsa Champions. I limiti difensivi di Rensch sono emersi in diverse occasioni, ma sul piano offensivo il giocatore ha continuato a offrire segnali importanti, mettendo insieme tre assist consecutivi contro Inter, Pisa e Atalanta prima di essere decisivo a Parma.