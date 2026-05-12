Rensch si prende la Roma: da riserva a uomo della rimonta, Gasperini scopre il jolly per il futuro giallorosso

Sul piano tecnico, Gasperini continua a considerarlo un profilo estremamente utile per duttilità e affidabilità.
Uno degli scenari più probabili per la prossima stagione vede Rensch nel ruolo di jolly sulle due fasce, capace di agire sia a destra sia a sinistra e di rappresentare la prima alternativa a Wesley e Celik.
Il futuro dell’olandese resta inevitabilmente intrecciato anche a quello del laterale turco. Gasperini vuole aumentare qualità e intensità sulle corsie esterne e considera Wesley un punto fermo, tanto da valutare il suo ritorno stabile sulla fascia destra.
In questo caso Rensch diventerebbe il principale sostituto del brasiliano, mentre la posizione di Celik perderebbe centralità e gli investimenti del club potrebbero concentrarsi sulla fascia sinistra, dove Angelino sembra destinato alla partenza.
Se invece dovesse arrivare il rinnovo del turco, la Roma potrebbe costruire le coppie sugli esterni con Wesley e Celik a destra e con un nuovo acquisto insieme a Rensch sulla corsia opposta.
In ogni scenario, però, l’olandese sembra aver conquistato spazio e fiducia all’interno del progetto di Gasperini.