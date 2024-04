Renato Sanches entra e provoca il rigore in Napoli-Roma: continua la stagione disastrosa del portoghese

Entrato in campo nel finale di gara al 'Maradona', il portoghese ha confermato tutte le sue difficoltà provocando il rigore poi segnato da Osimhen.

Se la cura Daniele De Rossi ha letteralmente cambiato volto alla stagione della Roma, c'è però chi all'interno della rosa giallorossa continua a palesare evidenti difficoltà.

Ogni riferimento alla stagione di Renato Sanches è puramente voluto e il centrocampista portoghese è riuscito nell'impresa di macchiare anche la gara con il Napoli pur subentrando nel finale.

Un errore che pesa nel computo di un'annata in giallorosso completamente da dimenticare per l'ex Bayern e Benfica, sempre più corpo estraneo all'interno dello scacchiere romanista. E in chiave futura, in tal senso, urgono riflessioni.