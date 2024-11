Reijnders si diverte e si vede dall'assist virale contro il Cagliari: ha già pareggiato le statistiche dell'intera scorsa stagione

Letale come centrocampista nel 4-2-3-1 di Fonseca, l'olandese si è reso protagonista di un passaggio super nel primo tempo contro il Cagliari.

Tijani Reijnders ha sicuramente la tecnica per giocare da trequartista, ma come tanti giocatori capaci di giostrare in più posizioni, ha bisogno di spazio per creare i presupposti della magia, scattare, farsi trovare in area o avere il tempo di mettere un pallone dentro.

Lo dicono i dati, lo dicono gli occhi quando vedono Reijnders in campo: da mediano o interno, nel 4-2-3-1 di Fonseca, l'olandese rende meglio. Si sa far valere meglio in quella posizione, in Serie A e in Champions League. Sì, in realtà con l'Olanda gioca da trequartista, ma in un diverso 4-2-1-3 in cui è l'unico reale mago nella linea tra centrocampisti e attaccanti, così che anche in questo caso abbia tutto lo spazio e il tempo inviduale di inventare qualcosa.

Tornando al campionato e alle partite con il Milan, Reijnders è stato ancora una volta decisivo, rimettendo in sesto una squadra colpita a freddo in quel dell'Unipol Domus: l'assist per il pareggio rossonero firmato da Leao è la giocata della giornata, un pallonetto a scavalcare la stupefetta difesa sarda.