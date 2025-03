Il rinnovo di Reijnders con il Milan è cosa fatta: la scadenza del nuovo contratto, le cifre e i dettagli

L'olandese, autore di una grande stagione nonostante le difficoltà della squadra, si lega ancor più al Milan: attesa solo l'ufficialità.

Tijjani Reijnders si lega ancor più al Milan. Come è in fondo normale che sia, guardando a come il suo rendimento individuale stia facendo da contraltare alla stagione difficoltosa e piena di inciampi dei rossoneri.

Tutto fatto per il rinnovo del contratto del centrocampista olandese. Un trend topic ormai da qualche tempo, giunto finalmente al suo capitolo finale: quello della firma.

Reijnders si è infatti presentato a Casa Milan nel pomeriggio per mettere nero su bianco sul suo nuovo contratto. E ora non è attesa che l'ufficialità per dare all'intesa tra calciatore e club un tono ancor più formale.