Reijnders non si accontenta della Coppa Italia con il Milan: "Anche se vinciamo non è stata una buona stagione"

Il centrocampista del Milan ha fatto il punto sulla stagione prima della finale: "È frustrante, dobbiamo competere per lo scudetto".

Tra i 22 in campo nella finale di Coppa Italia che vedrà contrapporsi Milan e Bologna ci sarà anche Tijjani Reijnders, che potrebbe essere uno dei protagonisti principali della sfida.

Il centrocampista olandese ha rilasciato un'intervista a The Athletic in cui ripercorre la stagione dei rossoneri che sta per concludersi, spiegando ciò che non ha funzionato in campo.

Reijnders ha mostrato tutta la sua delusione per non aver raggiunto determinati obiettivi prefissati ed è stato molto chiaro sul giudizio di questa stagione anche se il Milan dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia.