Tijjani Reijnders è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al-Qadsiah. Si conclude dunque dopo appena una stagione l'avventura al Manchester City dell'ex centrocampista del Milan, che si trasferisce in Arabia Saudita e nella squadra in cui milita anche l'attaccante della Nazionale Mateo Retegui. Il giocatore olandese è costato 61 milioni di euro e ha firmato un contratto pluriennale che gli garantirà un ingaggio da 20 milioni di euro all'anno.
Reijnders dal Manchester City all'Al-Qadsiah, è ufficiale: quanti milioni incassa il Milan dall'operazione
I DETTAGLI
L'Al-Qadsiah ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo del calciatore classe '98 con un video che ritrae un bambino e il nonno mentre osservano ad una mostra alcune delle opere più celebri del celeberrimo artista olandese Vincent van Gogh. Al termine del video appaiono alcune istantanee di alcune partite di Rejnders, col nuovo arrivato nella formazione saudita che si rivela. L'ex rossonero conserverà il 14 come numero di maglia, quello che lo ha accompagnato nei momenti più importanti della sua carriera.
LA NOTA DEL CITY
Questo è invece il comunicato ufficiale pubblicato dal Manchester City per annunciarne la partenza: "Tijjani Reijnders ha lasciato il Manchester City per unirsi all'Al Qadsiah, squadra saudita, a titolo definitivo, in attesa dell'approvazione internazionale.
Il centrocampista olandese, nazionale della nazionale, è arrivato al City dal Milan nel giugno 2025 e ha collezionato complessivamente 50 presenze, segnando sette gol in tutte le competizioni.
Reijnders ha segnato un gol memorabile al suo debutto in Premier League con la maglia del City, nella vittoria per 4-0 in trasferta contro il Wolverhampton Wanderers lo scorso agosto.
Ha inoltre contribuito alla vittoria della FA Cup e della Carabao Cup da parte del club nella stagione 2025/26.
Sul fronte internazionale, Reijnders, che vanta 35 presenze con la nazionale olandese, ha fatto parte della rosa che ha partecipato ai recenti Mondiali del 2026.
Centrocampista centrale tecnicamente dotato, con una straordinaria etica del lavoro e un innato fiuto per il gol, il ventottenne si appresta ora ad affrontare una nuova sfida nella Saudi Pro League”.
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IL MILAN INCASSA
A guadagnare economicamente dall'approdo di Tijjani Reijnders in Arabia Saudita e all'Al-Qadsiah è anche il Milan, che si era riservato una percentuale sulla futura rivendita dopo il trasferimento al Manchester City per 58 milioni di euro più bonus dell'estate 2025. Per effetto di questa cessione, i rossoneri incasseranno immediatamente ed in unica soluzione i 14 milioni di euro di bonus pattuiti al loro tempo col City.
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