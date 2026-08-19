Reijnders dal Manchester City all'Al-Qadsiah, è ufficiale: quanti milioni incassa il Milan dall'operazione

Tijjani Reijnders è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al-Qadsiah. Si conclude dunque dopo appena una stagione l'avventura al Manchester City dell'ex centrocampista del Milan, che si trasferisce in Arabia Saudita e nella squadra in cui milita anche l'attaccante della Nazionale Mateo Retegui. Il giocatore olandese è costato 61 milioni di euro e ha firmato un contratto pluriennale che gli garantirà un ingaggio da 20 milioni di euro all'anno.