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Francesco Schirru

Regolamento migliori terze ai Mondiali: quante si qualificano, criteri, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Coppa del Mondo
Francia
Spagna
Argentina
Germania

Mondiale 2026, rispetto al passato passano il turno anche alcune delle terze in classifica e non solo le prime e le seconde dei gironi.

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L'allargamento del Mondiale da 32 a 48 squadre permetterà ad alcune Nazionali di giocare la fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo anche arrivando al terzo posto.

Rispetto al passato, infatti, non passeranno il turno solamente le prime e le seconde classificate dei gruppi, ma bensì anche alcune squadre classificate subito dopo.

Le uniche eliminate immediatamente saranno le quarte in classifica, mentre una parte delle terze potrà partecipare ai sedicesimi al pari di tutte le prime e le seconde.

  • LE TERZE AI SEDICESIMI DI FINALE

    Otto delle dodici squadre classificate al terzo posto parteciperanno ai sedicesimi di finale. Le restanti quattro sul fondo della speciale classifica delle migliori terze tornano a casa al pari di tutte le quarte classificate, per un totale di 16 Nazionali eliminate dopo i gironi.

    La maggior parte delle rappresentative prosegue dunque la propria avventura, mentre solamente una parte viene eliminata.

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  • LA CLASSIFICA DELLE TERZE

    La classifica delle migliori terze viene definita in base ai punti ottenuti dalle stesse nei dodici gironi.

    Le otto squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti si qualifica ai sedicesimi al pari delle prime e delle seconde.

    Ovviamente alcune squadre potrebbero chiudere il girone a pari punti con altre terze: a quel punto risulterebbe necessario considerare i criteri base in caso di arrivo con lo stesso punteggio.

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  • L'ARRIVO A PARI PUNTI

    Il criterio principale per passare il turno come terza è risultare tra le prime otto sulla base dei punti ottenuti nel girone.

    In caso di due o più squadre a pari punti, dunque in bilico per la qualificazione, viene considerata la differenza reti ed eventualmente anche il numero di goal segnati.

    Qualora le terze siano ancora in parità si considera il fair-play, l'attuale Ranking FIFA e gli eventuali Ranking del passato.