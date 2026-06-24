Regolamento migliori terze ai Mondiali: quante si qualificano, criteri, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

L'allargamento del Mondiale da 32 a 48 squadre permetterà ad alcune Nazionali di giocare la fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo anche arrivando al terzo posto.
Rispetto al passato, infatti, non passeranno il turno solamente le prime e le seconde classificate dei gruppi, ma bensì anche alcune squadre classificate subito dopo.
Le uniche eliminate immediatamente saranno le quarte in classifica, mentre una parte delle terze potrà partecipare ai sedicesimi al pari di tutte le prime e le seconde.