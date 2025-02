Reggina-Siracusa dove vederla: Sky, RegginaPlay, RTV o Tris Sicilia TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Granillo sfida promozione: seconda contro prima, gli amaranto di Trocini ospitano i siciliani di Turati. Si va verso le 10mila presenze.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tutto, o quasi, in novanta minuti. Nel girone I di Serie D c’è in programma la super partita fra Reggina e Siracusa, fra le più affascinanti dell’intero massimo campionato dilettantistico.

Al Granillo, nel quale sono attesi 10mila spettatori, ci si gioca il campionato: gli amaranto sono secondi a quota 48, i siciliani in vetta con tre punti in più.

Chi vince può fare uno scatto importante in chiave promozione in C, con Trocini e Turati che cercheranno di prevalere in una cornice di pubblico d’altra categoria.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.