Record, centralità e frecciatine: l’ABC della stagione d’oro di Federico Dimarco

La C dell’ABC dell’annata di Dimarco è senza dubbio la Costanza che ha mostrato. Al di là delle cifre, dei goal e degli assist, che andremo infine a snocciolare, l’esterno è sempre stato sul pezzo. Ha giocato più di 2500 minuti in A, quando nei precedenti anni si è sempre fermato sui 2100/2200. Non ha mai saltato grossi appuntamenti, a differenza di altre colonne come Lautaro, Calhanoglu e Thuram che, a turno, hanno dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. È, insomma, sempre stato costante, sia come presenza fisica in sé che come costanza di rendimento.