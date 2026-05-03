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DimarcoGOAL
Matteo Occhiuto

Record, centralità e frecciatine: l’ABC della stagione d’oro di Federico Dimarco

Serie A
F. Dimarco
Inter

L’Inter conquista lo Scudetto numero 21 della sua storia anche grazie al contributo dell’esterno classe 1997: con 6 goal e 18 assist è stato fondamentale per Chivu.

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Campione d’Italia. L’Inter ha conquistato lo Scudetto numero 21 della sua storia, trionfando dopo due anni di digiuno e riportando sul proprio petto il tricolore. Tanti sono stati i protagonisti della cavalcata della squadra nerazzurra, che ha duellato con Milan, soprattutto, e Napoli per cucirsi nuovamente sul petto lo Scudo.

Su tutti, però, si è eretto a protagonista l’uomo della corsia mancina, quel Federico Dimarco che, mai come in questa stagione, è stato dominatore assoluto del ruolo ed elemento chiave. Il più costante, il più decisivo.

Un campionato da record, fotografabile con un ABC, tre lettere e tre motivazioni che raccontano i punti chiave del lavoro del ragazzo di Milano divenuto campione, ancora una volta, coi colori nerazzurri indosso.


  • Thuram Dimarco Inter CagliariGetty Images

    A COME ASSIST

    Facile, scontato, parlare degli Assist. Per Dimarco è stata la stagione migliore di sempre dal punto di vista delle partecipazioni ai goal: ben 24, con 6 sue personali ma soprattutto 18 passaggi vincenti. Federico ha demolito il precedente record, che apparteneva al Papu Gomez (16 con l’Atalanta 2019/20), dimostrando come alle basi della potenza 3-5-2 nerazzurro ci sia il rendimento offensivo dei quinti di centrocampo.

    Dimarco è stato decisivo in ogni momento della stagione, a suon di assist, mettendone in fila ben 8 in 5 giornate fra il ventiduesimo e il ventiseiesimo turno, quando l’Inter ha piazzato lo sprint decisivo per mettere in bacheca il titolo.

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  • Inzaghi DimarcoGetty

    B COME BATTUTA

    Dal campo al microfono. Si, perchè all’inizio dell’anno Dimarco ha voluto anche manifestare un sentimento che, evidentemente, era insito da tempo. A fine settembre, infatti, l’esterno lanciò una Battuta sul fatto che Inzaghi, durante la sua gestione, lo sostituisse spesso intorno all’ora di gioco. Un qualcosa che non ha mai convinto a pieno il giocatore, che invece quest’anno raramente termina le gare prima del quarto d’ora finale: solo 4 volte è stato sostituito, quando ha iniziato le partite, prima del 75’, almeno in Serie A. La sua uscita fece piuttosto scalpore: da un lato certificò la non totale sintonia fra uno dei totem dell’Inter e il precedente allenatore, consolidando subito il rapporto con Chivu, che ha sempre dimostrato enorme considerazione verso Dimarco. 

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    C COME COSTANZA

    La C dell’ABC dell’annata di Dimarco è senza dubbio la Costanza che ha mostrato. Al di là delle cifre, dei goal e degli assist, che andremo infine a snocciolare, l’esterno è sempre stato sul pezzo. Ha giocato più di 2500 minuti in A, quando nei precedenti anni si è sempre fermato sui 2100/2200. Non ha mai saltato grossi appuntamenti, a differenza di altre colonne come Lautaro, Calhanoglu e Thuram che, a turno, hanno dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. È, insomma, sempre stato costante, sia come presenza fisica in sé che come costanza di rendimento. 

  • Dimarco Inter desktopGetty Images

    L’ANNO DI DIMARCO IN NUMERI

    Declinate le lettere, chiudiamo col parlare dei numeri. Dimarco ha giocato 43 partite in stagione, segnando 7 reti (6 in Serie A e 1 in Champions), firmando 18 assist. In campionato nessuno ha totalizzato una cifra maggiore di partecipazione alle marcature, in un podio che per ue terzi è nerazzurro, vista la presenza di Lautaro.

    Numeri mostruosi se si considera il ruolo, anche in considerazione del minutaggio: è stato il terzo giocatore più utilizzato da Chivu dietro Akanji e Sommer.

    Insomma, tutto cementa ulteriormente la sensazione che una grossa fetta di questo Scudetto interista sia merito di Dimash, che fra le altre cose è pronto a prolungare il suo rapporto col club, estendendo l’attuale contratto fino al 2028.

    Tutti contenti, con un ABC di motivi per cui è una scelta fondamentale per la società meneghina. 

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