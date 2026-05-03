Record, centralità e frecciatine: l’ABC della stagione d’oro di Federico Dimarco

Campione d’Italia. L’Inter ha conquistato lo Scudetto numero 21 della sua storia, trionfando dopo due anni di digiuno e riportando sul proprio petto il tricolore. Tanti sono stati i protagonisti della cavalcata della squadra nerazzurra, che ha duellato con Milan, soprattutto, e Napoli per cucirsi nuovamente sul petto lo Scudo.
Su tutti, però, si è eretto a protagonista l’uomo della corsia mancina, quel Federico Dimarco che, mai come in questa stagione, è stato dominatore assoluto del ruolo ed elemento chiave. Il più costante, il più decisivo.
Un campionato da record, fotografabile con un ABC, tre lettere e tre motivazioni che raccontano i punti chiave del lavoro del ragazzo di Milano divenuto campione, ancora una volta, coi colori nerazzurri indosso.