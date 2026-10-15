Rebus Woltemade alla Juventus: Spalletti lo vede dappertutto, a 24 anni non ha ancora un ruolo

In conferenza, Spalletti ieri ha evocato il veleno e la ferocia, per tutta la squadra, compreso Woltemade: "Non siamo abbastanza feroci quando la partita ci mette davanti all'occasione che può far cambiare tutto. Quando arriva quell'attimo non dobbiamo indugiare, dobbiamo pretendere la soluzione in quell'attimo lì. È in questi attimi che si portano a casa molti risultati. Noi non siamo abbastanza avvelenati".

E' vero, il carattere e la personalità sono importanti, ma non ci sembra che alla Juventus manchino, allenatore compreso. Anzi, a volte sembra che di foga nella Juve ce ne sia fin troppa. Sono le idee chiare e lucide sullo stare in campo, e sul cosa fare in campo, che invece spesso latitano. E Woltemade ne è un esempio. Oggi il tedesco ha 90 minuti per smentire i detrattori e iniziare anche a pensare a quale potrà essere il suo futuro. Un futuro che, dopo sole cinque presenze, sembra già lontano dalla Juventus.