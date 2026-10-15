Rebus Woltemade alla Juventus: Spalletti lo vede dappertutto, a 24 anni non ha ancora un ruolo

Nel match di questa sera sul campo del Celta Vigo, nella seconda giornata della fase a campionato di Europa League, con tutta probabilità nella formazione titolare della Juventus ci sarà spazio anche per Nick Woltemade. Per il classe 2002 tedesco sarebbe la seconda presenza da titolare, dopo quella contro il NEC, sempre in Europa League, quando realizzò - su rigore - quello che finora è stato il suo unico goal con la maglia bianconera. In campionato, invece, l'ex Newcastle ha disputato solo quattro spezzoni di partita: 14 minuti contro il Milan, 30 contro il Sassuolo, 4 contro l'Atalanta e ancora 30 contro il Cagliari.
Di Woltemade, ieri Spalletti ha parlato in questi termini: "Col Celta Vigo sarà usato. È corretto fare così perché abbiamo bisogno anche di far riposare la squadra. Non è solo questa settimana che abbiamo tre partite, ma un periodo. Se non si cambia come facciamo ad arrivare in fondo? Nick può fare il centravanti con caratteristiche di manovra, che può arrivare da dietro, che riempie la trequarti e a volte il centrocampo".