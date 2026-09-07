Rebus Alisson Santos per il Napoli: Allegri irritato dopo San Siro, la Champions chance di riscatto

A San Siro, Alisson Santos è stato poco incisivo e, a tratti, ha palesato una certa confusione tattica. Nonostante il 4-3-3 sia un modulo che dovrebbe esaltarne le qualità, l’ex Sporting non ha mai trovato i giusti guizzi, apparendo alquanto prevedibile sia nel posizionamento in campo che nella gestione dei possessi a disposizione. Del resto, fin qui, i numeri non sono eccellenti: 0 goal e 0 assist nelle prime tre giornate di Serie A.