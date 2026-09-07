Rebus Alisson Santos per il Napoli: Allegri irritato dopo San Siro, la Champions chance di riscatto

Il ko di San Siro ha lasciato alcuni strascichi in casa Napoli. Del resto, subire una rimonta da 0-2 a 3-2, peraltro in un match così importante, non può che vere un impatto mentale non indifferente.
In particolare, poi, a Max Allegri non sono piaciute alcune delle cose viste in campo, fra i suoi calciatori. E uno di quelli maggiormente finiti nel suo mirino è Alisson Santos, criticato anche pubblicamente al termine del match.
A due giorni dalla partita di Champions con l'Arsenal, inevitabile pensare a delle contromisure possibili prese dall'allenatore azzurro.