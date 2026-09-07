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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Rebus Alisson Santos per il Napoli: Allegri irritato dopo San Siro, la Champions chance di riscatto

Champions League
Napoli
Napoli vs Arsenal
M. Allegri
A. Santos

Il ko contro l'Inter non è andato giù all'allenatore azzurro, che ha anche pubblicamente parlato di una giocata fatta dall'ex Sporting non gradita.

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Il ko di San Siro ha lasciato alcuni strascichi in casa Napoli. Del resto, subire una rimonta da 0-2 a 3-2, peraltro in un match così importante, non può che vere un impatto mentale non indifferente.

In particolare, poi, a Max Allegri non sono piaciute alcune delle cose viste in campo, fra i suoi calciatori. E uno di quelli maggiormente finiti nel suo mirino è Alisson Santos, criticato anche pubblicamente al termine del match.

A due giorni dalla partita di Champions con l'Arsenal, inevitabile pensare a delle contromisure possibili prese dall'allenatore azzurro.

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    PERCHÈ ALISSON SANTOS NON HA CONVINTO IN INTER-NAPOLI

    A San Siro, Alisson Santos è stato poco incisivo e, a tratti, ha palesato una certa confusione tattica. Nonostante il 4-3-3 sia un modulo che dovrebbe esaltarne le qualità, l’ex Sporting non ha mai trovato i giusti guizzi, apparendo alquanto prevedibile sia nel posizionamento in campo che nella gestione dei possessi a disposizione. Del resto, fin qui, i numeri non sono eccellenti: 0 goal e 0 assist nelle prime tre giornate di Serie A.

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    LE PAROLE DI ALLEGRI

    Ad aver fatto arrabbiare Allegri, in particolare, ci sarebbe una giocata ripetuta più e più volte da Alisson Santos: lo stop di scuola. «Lo ha fatto quattro volte e quattro volte abbiamo perso il pallone» ha dichiarato Max, che poi ha stemperato il richiamo specificando come non sia ancora nella sua condizione migliore. 


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  • Alisson Santos NapoliGetty Images

    ALISSON IN PANCHINA IN CHAMPIONS?

    Dopo il richiamo ricevuto pubblicamente da Alisson, adesso è lecito attendere di capire se il brasiliano troverà spazio in Champions, nella super sfida contro l’Arsenal di Arteta. Quella contro i Gunners, per lui, potrebbe essere la chance di immediato riscatto, anche se il test contro i vice campioni d’Europa non sarebbe certamente morbido. 

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    LE ALTERNATIVE PER IL NAPOLI

    Le alternative, in caso Allegri optasse per l’escludere Alisson Santos, potrebbero essere tre. Le prime due porterebbero alla conservazione dell’impianto tattico, con Vergara o De Bruyne a sostituire il calciatore classe 2002 nel ruolo di ala mancina. Oppure, ma questa è un’opzione molto prematura, un cambio modulo, con l’ipotesi di una doppia punta (Lucca insieme a Hojlund). 

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