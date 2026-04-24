Il Real Madrid si fa raggiungere al 94': 1-1 contro il Real Betis, il Barcellona può volare a +11

Fin da subito il club madrileno ha imposto il proprio gioco, schiacciando i padroni di casa nella loro metà campo.

A centrocampo Valverde e Bellingham, con Pitarch e Brahim Díaz sugli esterni e, davanti, i due fuoriclasse Mbappé e Vinícius Jr.

È proprio il brasiliano, al 17’ del primo tempo, a sbloccare il match: Valverde conclude dalla lunghissima distanza, trovando una respinta corta di Valles che favorisce il tap-in vincente del classe 2000, salito così a quota 125 reti con la maglia del Real Madrid.