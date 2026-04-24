Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Betis Real MadridGetty Images
Michael Baldoin

Il Real Madrid si fa raggiungere al 94': 1-1 contro il Real Betis, il Barcellona può volare a +11

LaLiga
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid

I Blancos vengono beffati al 94' dalla rete del terzino dei blaugrana e restano a otto punti di distanza dal Barcellona, che domani affronterà il Getafe in trasferta.

Pubblicità

Erano poche, ma le speranze in casa Real Madrid erano ancora vive. Il sogno remuntada nella corsa al titolo avrebbe potuto salvare una stagione fin qui molto negativa, ma ora sembra ormai un’utopia.

I Blancos steccano ancora, questa volta in trasferta contro il Real Betis, e lo fanno nel modo più doloroso: con una rete in pieno recupero firmata da un ex Barcellona, Héctor Bellerín.

Ora i blaugrana possono approfittare del passo falso degli uomini di Álvaro Arbeloa e portarsi a +11 in classifica a sole cinque giornate dal termine.

  • Real Betis Real Madrid Vinicius JrGetty Images

    IL VANTAGGIO FIRMATO DA VINICIUS JR

    Fin da subito il club madrileno ha imposto il proprio gioco, schiacciando i padroni di casa nella loro metà campo.

    A centrocampo Valverde e Bellingham, con Pitarch e Brahim Díaz sugli esterni e, davanti, i due fuoriclasse Mbappé e Vinícius Jr.

    È proprio il brasiliano, al 17’ del primo tempo, a sbloccare il match: Valverde conclude dalla lunghissima distanza, trovando una respinta corta di Valles che favorisce il tap-in vincente del classe 2000, salito così a quota 125 reti con la maglia del Real Madrid.

    • Pubblicità
  • Real Betis Real Madrid BellerinGetty Images

    IL PARI ARRIVA AL 94': IL REAL FERMATO DAL BETIS ALL'ULTIMO

    Sono tre i minuti di recupero, ma la beffa arriva a tempo praticamente scaduto.

    Antony vince un duello con Mendy, scambia con Bellerín e crossa forte verso il centro: Rüdiger respinge al centro dell’area.

    Sulla palla arriva proprio il terzino spagnolo ex Barcellona che, al 93:04, trasforma un vero e proprio rigore in movimento, gelando i Blancos.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BARCELLONA PUÒ SCAPPARE A +11 A CINQUE GIORNATE DAL TERMINE

    Il Barcellona, incollato davanti allo schermo a osservare i diretti avversari, ora può allungare nuovamente.

    Nel pomeriggio di sabato i blaugrana sono attesi dalla trasferta contro il Getafe, squadra in piena lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee e che, proprio un mese e mezzo fa, ha battuto il Real Madrid al Bernabéu.

    Un successo blaugrana vorrebbe dire portarsi a +11 in classifica, un margine che, a cinque giornate dalla fine, assumerebbe i contorni di un vero e proprio “gioco, partita e incontro”.

  • L'INCUBO DEI BLANCOS PUÒ DIVENTARE REALTÀ: IL BARCELLONA PUÒ VINCERE IL TITOLO NEL CLASICO

    Il problema principale per il Real Madrid, però, non è soltanto perdere il titolo per il secondo anno di fila, ma anche il modo in cui potrebbe accadere.

    Nel caso in cui il Barcellona dovesse vincere, infatti, andrebbe a +11 e tra due giornate è in programma il Clásico.

    Se il vantaggio venisse confermato e le due squadre dovessero ottenere lo stesso risultato nel prossimo turno, si arriverebbe allo scontro diretto con il titolo in palio.

    In quel caso, per i Blancos si aprirebbe uno scenario da incubo: perdere il campionato proprio in casa dei blaugrana, dovendo poi effettuare il famoso “pasillo de honor” in favore dei campioni.

    Un incubo che, con il passare del tempo, si avvicina sempre più a diventare realtà.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA