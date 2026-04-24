Il Real Madrid si fa raggiungere al 94': 1-1 contro il Real Betis, il Barcellona può volare a +11

Erano poche, ma le speranze in casa Real Madrid erano ancora vive. Il sogno remuntada nella corsa al titolo avrebbe potuto salvare una stagione fin qui molto negativa, ma ora sembra ormai un’utopia.
I Blancos steccano ancora, questa volta in trasferta contro il Real Betis, e lo fanno nel modo più doloroso: con una rete in pieno recupero firmata da un ex Barcellona, Héctor Bellerín.
Ora i blaugrana possono approfittare del passo falso degli uomini di Álvaro Arbeloa e portarsi a +11 in classifica a sole cinque giornate dal termine.