Real Madrid scatenato sul mercato: Carreras nel mirino, ha già l’accordo con il giocatore

Il Real Madrid potrebbe essere vicino a chiudere un’altra operazione in entrata: nel mirino Alvaro Carreras del Benfica.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione sarà un Real Madrid molto diverso da quello di oggi.

Il club Blanco ha già annunciato che sarà Xabi Alonso a raccogliere l’eredità di Carlo Ancelotti, ma le novità non riguarderanno solo la panchina.

Il Real dovrà sostituire Modric a centrocampo, ufficializzato il colpo Huijsen in difesa, chiuso per Alexander-Arnold (si attende solo l’annuncio) e, a quanto pare, è molto vicino a piazzare un colpo importante per l’out di sinistra.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da ‘AS’ infatti, sarebbe già stato trovato un accordo con Alvaro Carreras.