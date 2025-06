Real Madrid-Pachuca 3-1: Bellingham-Arda Guler-Valverde, i Blancos vincono nonostante l'uomo in meno

Real Madrid vs Pachuca

Mondiale per Club

Nonostante il rosso ad Asencio dopo 7', il Real archivia la pratica Pachuca: a segno Bellingham, Arda Guler e Valverde, per i messicani Montiel.

Il Real Madrid si riscatta a dovere dopo la partenza flop offerta contro l'Al-Hilal, battendo 3-1 il Pachuca giocando praticamente l'intero match in 10 contro 11.

L'espulsione di Asencio dopo 7' sembrava far presagire un'altra giornata complicata per i Blancos, che invece hanno fatto valere tutto il proprio strapotere psicofisico e tecnico mandando al tappeto i messicani.

Se il centrale di Xabi Alonso aveva lasciato in inferiorità numerica i suoi per un fallo da ultimo uomo su Rondon, a caricarsi sulle spalle il Real è stato Bellingham: inserimento in area su assist di Fran Garcia al 35' e diagonale vincente.

Il bis lo regala Arda Guler in chiusura di frazione, sfruttando al meglio un pallone apparecchiato da Gonzalo Garcia; 3-0 firmato Valverde al 70', in spaccata, su sfera scodellata dalla destra da Brahim Diaz.

Il Pachuca rende meno pesante il passivo con la conclusione dal limite di Montiel, ma non riesce a produrre reazioni utili a sperare nella rimonta: i Blancos salgono a 4 punti nel Gruppo H, messicani fermi a 0 ed eliminati.