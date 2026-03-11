Real Madrid-Manchester City 3-0, pagelle e tabellino: tripletta da sogno per Valverde, Donnarumma sbaglia ma para anche un rigore, Haaland non la vede mai

Colpaccio del Real Madrid che domina l'andata degli ottavi di finale travolgendo il Manchester City per 3-0. Grande protagonista è Valverde, autore di una tripletta nel primo tempo.

La squadra di Arbeloa, senza Mbappé, parte col freno a mano tirato mentre dall'altra parte Doku sembra in serata di grazia. La partita però cambia improvvisamente quando Courtois lancia lungo pescando Valverde largo sulla destra.

L'uruguaiano stoppa benissimo, supera O'Reilly, scarta Donnarumma in uscita e porta avanti il Real. Poco dopo lo stesso Valverde raddoppia con un preciso tiro incrociato da dentro l'area di rigore e prima dell'intervallo è ancora lui a segnare dopo un delizioso lob in area di rigore su assist di Brahim Diaz.

Guardiola a inizio ripresa inserisce subito Reijnders per un evanescente Savinho ma il Real Madrid ha l'occasione di calare il poker con Vinicius. Il brasiliano, atterrato da Donnarumma, si fa parare il rigore del possibile 4-0. Il Manchester City però non si accende: al ritorno servirà un'impresa.