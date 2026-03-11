Goal.com
Lelio Donato

Real Madrid-Manchester City 3-0, pagelle e tabellino: tripletta da sogno per Valverde, Donnarumma sbaglia ma para anche un rigore, Haaland non la vede mai

Notte di festa al 'Bernabeu' per il Real Madrid che travolge per 3-0 il Manchester City nell'andata degli ottavi di Champions League. Valverde segna una tripletta, Donnarumma para un rigore a Vinicius.

Colpaccio del Real Madrid che domina l'andata degli ottavi di finale travolgendo il Manchester City per 3-0. Grande protagonista è Valverde, autore di una tripletta nel primo tempo. 

La squadra di Arbeloa, senza Mbappé, parte col freno a mano tirato mentre dall'altra parte Doku sembra in serata di grazia. La partita però cambia improvvisamente quando Courtois lancia lungo pescando Valverde largo sulla destra. 

L'uruguaiano stoppa benissimo, supera O'Reilly, scarta Donnarumma in uscita e porta avanti il Real. Poco dopo lo stesso Valverde raddoppia con un preciso tiro incrociato da dentro l'area di rigore e prima dell'intervallo è ancora lui a segnare dopo un delizioso lob in area di rigore su assist di Brahim Diaz. 

Guardiola a inizio ripresa inserisce subito Reijnders per un evanescente Savinho ma il Real Madrid ha l'occasione di calare il poker con Vinicius. Il brasiliano, atterrato da Donnarumma, si fa parare il rigore del possibile 4-0. Il Manchester City però non si accende: al ritorno servirà un'impresa.

  • PAGELLE REAL MADRID

    Valverde (9) gioca la partita perfetta, Courtois (7.5) portiere assist-man, Rudiger (7.5) è un muro, Vinicius (6) a corrente alternata, Arda Guler (7) e Brahim Diaz (7) ispirati.

    REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois 7.5; Alexander-Arnold 6 (83' Carvajal sv), Rudiger 7.5, Huijsen 7 , Mendy 6.5 (46' Fran Garcia 6); Valverde 9, Tchouameni 6.5, Thiago Pitarch 5.5 (76' Moran 6); Arda Guler 7 (70' Camavinga 6); Brahim 7 (76' Mastantuono 6), Vinicius 6. All. Arbeloa

  • PAGELLE MANCHESTER CITY

    Donnarumma (6) sbaglia molto ma para anche un rigore, O'Reilly (4.5) il peggiore di una difesa da incubo, Bernardo Silva (5) è spento, Doku (6) l'unico a provarci, Haaland (5) non la vede mai.

    MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma 6; Khusanov 5, Dias 5 , Guehi 5, O'Reilly 4.5; Rodri 5.5; Bernardo Silva 5 (69' Cherki 5.5), Savinho 5 (46' Reijnders 5.5), Doku 6, Semenyo 5.5 (69' Ait-Nouri 5.5); Haaland 5. All. Guardiola.

  • TABELLINO REAL MADRID-MANCHESTER CITY

    REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-0

    Marcatori: 20', 27' e 42' Valverde

    Arbitro: Mariani (Ita)

    Ammoniti: Donnarumma, Ait-Nouri  (M)

    Note: 58' Donnarumma para un rigore a Vinicius

