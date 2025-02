Real Madrid-Manchester City dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Real Madrid-Manchester City si sfidano nel ritorno del playoff di Champions League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Lo spettacolo di quella che ormai è diventata una grande classica della Champions League. Dopo la bellissima sfida dell’Etihad Stadium, vinta in rimonta all’ultimo respiro per 3-2 dalla formazione allenata da Carlo Ancelotti, Real Madrid e Manchester City si affrontano nuovamente nel ritorno del playoff che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

Una gara dal pronostico davvero impossibile, dove di certo però non mancheranno i goal, le emozioni e lo spettacolo. Il Manchester City è chiamato a ribaltare il ko dell’andata per non abbandonare la competizione, il Real – campione in carica – vuole arrivare ancora una volta in fondo anche in questa edizione di Champions.

Tutte le info su Real Madrid-Manchester City, playoff di ritorno di Champions League: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.