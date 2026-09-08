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Real Madrid InterGetty Images
Marco Trombetta

Real Madrid-Inter 2-1, pagelle e tabellino: troppo grande l'errore di Martinez, downgrade di Bisseck e Jones, il solito Lautaro e Diouf non bastano

Champions League
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter

L'Inter si condanna con le sue stesse mani al Bernabeu, perdendo l'esordio in Champions League contro il Real Madrid del grande ex Mourinho.

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Nonostante una partenza dominante al Bernabeu, l'Inter torna a casa con zero punti dalla Spagna nell'esordio in Champions.

La squadra di Chivu si piace troppo, al punto da farsi goal da sola. Prima con il passaggio forzato di Jones che manda in crisi Bisseck e porta al goal di Mbappé, poi con la follia di Martinez che prova a dribblare una vecchia volpe come Valverde e finisce per guardare il pallone finire in fondo alla rete.

Sotto di due goal, inevitabilmente, l'Inter è costretta a scoprirsi e in quegli spazi il Real di Mou va a nozze, sfiorando più volte il terzo goal e trovando il muro eretto da Martinez, che in qualche modo riscatta il gravissimo errore che di fatto ha indirizzato la partita.

Il goal di Carlos Augusto che riapre la partita è meritato per quello che si è visto nel complesso, ma non basta ad evitare una sconfitta all'esordio che poteva essere evitata. L'Inter dovrà imparare da questa partita e dai propri errori.

  • PAGELLE REAL MADRID-INTER

    Courtois 7; Dumfries 5,5, Konaté 6, Huijsen 6,5, Cucurella 5,5; Alexander-Arnold 6 (79' Tchouameni sv), Valverde 7; Brahim Diaz 7,5 (79' Diomandé sv), Bellingham 6, Vinicius Jr 6,5 (87' Carreras); Mbappé 7 (93' Espi). 

    J. Martinez 5; Pavard 5,5 (46' Stones 5,5), Bisseck 5, Bastoni 5,5; Diouf 6,5, Barella 5,5 (60' Sucic 6), Calhanoglu 5,5 (60' Zielinski 6), Jones 5, Carlos Augusto 6,5 (83' Mkhitaryan sv); Lautaro Martinez 7, Thuram 5,5 (60' Bonny 6).

    Martinez fa tre miracoli e tiene a galla l'Inter, ma l'errore del primo tempo è troppo grande e indirizza troppo la partita per essere riscattato. Grosso passo indietro di Bisseck che in cooperativa con Jones mette in discesa la partita per il Real. Il centrocampista ex Liverpool sbaglia tanto, anche in maniera banale. Bene, come al solito, capitan Lautaro, a prescindere dall'assist. Così come arrivano ancora ottimi segnali da Diouf, che ha sempre tenuto in apprensione Cucurella.

    Nel Real anche Courtois fa sicuramente la sua parte tra i pali con alcuni grandi interventi. Brahim Diaz sente aria di derby e mette giù una grande prestazione, compreso l'assist per il goal di Mbappé. Nulla di trascendentale la prima partita da ex di Dumfries, Bellingham a tutto campo, ma si divora un goal clamoroso.

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  • TABELLINO REAL MADRID-INTER

    Marcatori: 14' Mbappé, 23' Valverde, 77' Carlos Augusto

    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold (79' Tchouameni), Valverde; Brahim Diaz (79' Diomandé), Bellingham, Vinicius Jr (87' Carreras); Mbappé (93' Espi). All. Mourinho.

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard (46' Stones), Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella (60' Sucic), Calhanoglu (60' Zielinski), Jones, Carlos Augusto (83' Mkhitaryan); Lautaro Martinez, Thuram (60' Bonny). All. Chivu.

    Arbitro: Oliver (Inghilterra)

    Ammoniti: Calhanoglu, Lautaro, Huijsen, Bisseck

    Espulsi: nessuno

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