Real Madrid-Inter 2-1, pagelle e tabellino: troppo grande l'errore di Martinez, downgrade di Bisseck e Jones, il solito Lautaro e Diouf non bastano

Nonostante una partenza dominante al Bernabeu, l'Inter torna a casa con zero punti dalla Spagna nell'esordio in Champions.

La squadra di Chivu si piace troppo, al punto da farsi goal da sola. Prima con il passaggio forzato di Jones che manda in crisi Bisseck e porta al goal di Mbappé, poi con la follia di Martinez che prova a dribblare una vecchia volpe come Valverde e finisce per guardare il pallone finire in fondo alla rete.

Sotto di due goal, inevitabilmente, l'Inter è costretta a scoprirsi e in quegli spazi il Real di Mou va a nozze, sfiorando più volte il terzo goal e trovando il muro eretto da Martinez, che in qualche modo riscatta il gravissimo errore che di fatto ha indirizzato la partita.

Il goal di Carlos Augusto che riapre la partita è meritato per quello che si è visto nel complesso, ma non basta ad evitare una sconfitta all'esordio che poteva essere evitata. L'Inter dovrà imparare da questa partita e dai propri errori.