Real Madrid-Fiorentina 2-2: il killer instinct di Kean, Oulai sugli scudi e tanta qualità, marcatori e tabellino dell'amichevole

La Fiorentina c'è. A Klagenfurt, in Austria, la squadra di Fabio Grosso risponde presente contro il nuovo Real Madrid di José Mourinho, strappando alla fine un 2-2 in rimonta.
Real padrone del campo per un tempo intero, nel quale non lascia alla Viola la possibilità neppure di calciare in porta nonostante un undici di partenza imbottito di giovani da Mourinho. Inevitabile il doppio vantaggio spagnolo, firmato prima da Endrick con una bella girata mancina e poi da Ciria con un destro ravvicinato.
La Fiorentina ha però il merito di non crollare e tra il 41' e il 58' rimette le cose a posto: prima è Piccoli a trafiggere Lunin con un bel destro su assist di Jimenez e poi è Kean, in campo da pochissimi minuti, a trovare il definitivo 2-2 con un'incornata su centro di Fagioli.
Ecco dunque cosa ci ha lasciato l'amichevole di Klagenfurt tra Real Madrid e Fiorentina.
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