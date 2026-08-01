Real Madrid-Fiorentina 2-2: il killer instinct di Kean, Oulai sugli scudi e tanta qualità, marcatori e tabellino dell'amichevole

Un minuto? Un minuto e mezzo? Quanto ci ha messo Moise Kean a lasciare il segno dopo essere entrato in campo dalla panchina?

In ogni caso, poco. Molto poco. Come sanno fare i grandi campioni, quelli che si fanno trovare pronti anche se, per un motivo o per un altro, non cominciano una partita dal primo minuto.

Kean è entrato, si è posizionato in area di rigore, ha atteso il cross col sinistro di Fagioli e l'ha incornato alle spalle di Lunin. Così la Fiorentina ha completato la rimonta, così il suo centravanti sta cercando di lasciarsi finalmente alle spalle una stagione individualmente e collettivamente complicatissima.

Come si sa da qualche tempo, Kean è nel mirino del Como per la Champions League. Per la sua sostituzione il nome caldo è invece quello del parmense Mateo Pellegrino. Ma cedere un giocatore con un simile killer instinct, mostrato a più riprese nell'anno di Palladino, rischia di essere un downgrade troppo pesante.