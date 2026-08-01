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Kean Real Madrid FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Real Madrid-Fiorentina 2-2: il killer instinct di Kean, Oulai sugli scudi e tanta qualità, marcatori e tabellino dell'amichevole

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Real Madrid vs Fiorentina
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Real Madrid in doppio vantaggio con Endrick e Ciria, bella reazione della Fiorentina che rimonta e pareggia con Piccoli e Kean: cosa ci ha detto l'amichevole di Klagenfurt.

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La Fiorentina c'è. A Klagenfurt, in Austria, la squadra di Fabio Grosso risponde presente contro il nuovo Real Madrid di José Mourinho, strappando alla fine un 2-2 in rimonta.

Real padrone del campo per un tempo intero, nel quale non lascia alla Viola la possibilità neppure di calciare in porta nonostante un undici di partenza imbottito di giovani da Mourinho. Inevitabile il doppio vantaggio spagnolo, firmato prima da Endrick con una bella girata mancina e poi da Ciria con un destro ravvicinato.

La Fiorentina ha però il merito di non crollare e tra il 41' e il 58' rimette le cose a posto: prima è Piccoli a trafiggere Lunin con un bel destro su assist di Jimenez e poi è Kean, in campo da pochissimi minuti, a trovare il definitivo 2-2 con un'incornata su centro di Fagioli.

Ecco dunque cosa ci ha lasciato l'amichevole di Klagenfurt tra Real Madrid e Fiorentina.


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  • TABELLINO REAL MADRID-FIORENTINA

    REAL MADRID-FIORENTINA 2-2

    Marcatori: 12' Endrick (R), 24' Ciria (R), 41' Piccoli (F), 58' Kean (F)

    REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Valverde (84' Lacosta), Camavinga; Dumfries (75' Yanez), Guler (87' Fati), Ciria (64' Cestero); Endrick (75' Espi). All. Mourinho.

    FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea (46' Christensen); Jimenez (56' Dodo), Dragusin, Viery, Ranieri (76' Valdepenas); Ndour (76' Fortini), Mandragora (84' Deli), Oulai (56' Fagioli); Atta (84' Croci); Gudmundsson (70' Fabbian), Piccoli (56' Kean). All. Grosso.

    Arbitro: Weinberger

    Ammoniti: Gudmundsson, Fagioli

    Espulsi: nessuno

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  • IL KILLER INSTINCT DI KEAN

    Un minuto? Un minuto e mezzo? Quanto ci ha messo Moise Kean a lasciare il segno dopo essere entrato in campo dalla panchina?

    In ogni caso, poco. Molto poco. Come sanno fare i grandi campioni, quelli che si fanno trovare pronti anche se, per un motivo o per un altro, non cominciano una partita dal primo minuto.

    Kean è entrato, si è posizionato in area di rigore, ha atteso il cross col sinistro di Fagioli e l'ha incornato alle spalle di Lunin. Così la Fiorentina ha completato la rimonta, così il suo centravanti sta cercando di lasciarsi finalmente alle spalle una stagione individualmente e collettivamente complicatissima.

    Come si sa da qualche tempo, Kean è nel mirino del Como per la Champions League. Per la sua sostituzione il nome caldo è invece quello del parmense Mateo Pellegrino. Ma cedere un giocatore con un simile killer instinct, mostrato a più riprese nell'anno di Palladino, rischia di essere un downgrade troppo pesante.

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  • OULAI SUGLI SCUDI

    Molto bene Christ Inao Oulai. Nel primo tempo è stato lui, per larghi tratti, il migliore di una Fiorentina imbavagliata dal Real Madrid prima di riuscire finalmente a cambiare marcia.

    Il centrocampista ivoriano, prelevato dal Trabzonspor dopo aver giocato i Mondiali, ha portato un po' di tutto in mezzo al campo: corsa con e senza palla, recuperi, tanto fiato. Un trottolino instancabile che nella ripresa si è pure guadagnato una punizione dal limite, poi non sfruttata per pochi centimetri da Mandragora.

    Grosso ha poi deciso di richiamare in panchina Oulai inserendo al suo posto Nicolò Fagioli, a conferma del dibattito di questi giorni a Firenze: i due possono giocare insieme o sono uno l'alternativa dell'altro?

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  • ALTA QUALITÀ, MA A SPRAZZI

    In generale, la Fiorentina ha dimostrato di avere parecchia qualità soprattutto a centrocampo. Ndour, Atta, Oulai, poi l'ingresso di Fagioli. Senza dimenticare Mandragora.

    Belli e pregevoli certi scambi che i giocatori di Grosso hanno messo in fila in certi frangenti della gara, specialmente all'inizio del secondo tempo. Come quando Atta ha liberato al tiro Gudmundsson davanti a Lunin, con l'islandese che ha mancato la porta con un cucchiaio. O come quando Jimenez ha fornito a Piccoli il bellissimo assist del 2-1. Ma non solo.

    La sensazione, insomma, è chiara: il materiale tecnico c'è, eccome. A prescindere dal fatto che il Real fosse composto in gran parte da ragazzini. Ma le potenzialità vanno trasformate concretamente in realtà per far sì che la Fiorentina diventi una bella realtà del campionato, non solo una promessa.

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