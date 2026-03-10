Quando il Real Madrid è stato accoppiato al Manchester City negli ottavi di finale di Champions League, si sono levati gemiti di disappunto da Plaza Mayor a Piccadilly Gardens: "Ancora?!". Le lamentele erano del tutto prevedibili e, in un certo senso, comprensibili. Alla fine della partita di ritorno di martedì , le due squadre si saranno affrontate 11 volte nelle ultime cinque stagioni e 17 dal 2012.

Per i tifosi del City o del Real Madrid che speravano di andare in un posto nuovo e visitare uno stadio che non avevano mai visto prima, il sorteggio è stato deludente, lo capiamo. Non c'è dubbio che un altro confronto tra le due squadre sembri un qualcosa di ripetitivo e rafforzi la sensazione che la Champions League moderna sia diventata quella Superlega europea che la UEFA e molti tifosi volevano evitare a tutti i costi.

Eppure non dovrebbe sorprendere più di tanto che due tra le compagini di maggior successo dell'ultimo decennio, che spesso arrivano molto avanti nella competizione, si incontrino così spesso. Ed è per questo che nessuno può davvero essere scontento del fatto che Real e City si ritrovino. Cosa c'è da temere nel vedere alcuni dei migliori giocatori del mondo affrontarsi ancora una volta, con rivalità come quella tra Erling Haaland e Antonio Rudiger che possono continuare a crescere?

E chiunque sia davvero infastidito dal dover assistere ad altri due episodi di questa rivalità ha la memoria molto corta, dato che le partite tra Real Madrid e City hanno regalato alcuni dei momenti più belli della storia moderna della Champions League.