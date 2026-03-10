Goal.com
Real Madrid Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Real Madrid e Manchester City di nuovo contro: le due squadre hanno dato vita alla rivalità più avvincente della Champions League

Il Real Madrid e il Manchester City si affronteranno in Champions League per l'undicesima volta in cinque stagioni, ma questa avvincente rivalità è tutt'altro che noiosa.

Quando il Real Madrid è stato accoppiato al Manchester City negli ottavi di finale di Champions League, si sono levati gemiti di disappunto da Plaza Mayor a Piccadilly Gardens: "Ancora?!". Le lamentele erano del tutto prevedibili e, in un certo senso, comprensibili. Alla fine della partita di ritorno di martedì , le due squadre si saranno affrontate 11 volte nelle ultime cinque stagioni e 17 dal 2012.

Per i tifosi del City o del Real Madrid che speravano di andare in un posto nuovo e visitare uno stadio che non avevano mai visto prima, il sorteggio è stato deludente, lo capiamo. Non c'è dubbio che un altro confronto tra le due squadre sembri un qualcosa di ripetitivo e rafforzi la sensazione che la Champions League moderna sia diventata quella Superlega europea che la UEFA e molti tifosi volevano evitare a tutti i costi.

Eppure non dovrebbe sorprendere più di tanto che due tra le compagini di maggior successo dell'ultimo decennio, che spesso arrivano molto avanti nella competizione, si incontrino così spesso. Ed è per questo che nessuno può davvero essere scontento del fatto che Real e City si ritrovino. Cosa c'è da temere nel vedere alcuni dei migliori giocatori del mondo affrontarsi ancora una volta, con rivalità come quella tra Erling Haaland e Antonio Rudiger che possono continuare a crescere?

E chiunque sia davvero infastidito dal dover assistere ad altri due episodi di questa rivalità ha la memoria molto corta, dato che le partite tra Real Madrid e City hanno regalato alcuni dei momenti più belli della storia moderna della Champions League.

  • Real Madrid v Manchester City FC - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    UN INIZIO ESPLOSIVO

    Le sfide tra Madrid e City hanno prodotto 51 goal, con una media di 3,4 a partita. Con tre eccezioni degne di nota, questo incontro è sempre stato imperdibile.

    Infatti, il primo incontro nella fase a gironi della stagione 2012-13 ha dato un assaggio di ciò che sarebbe successo. Cinque reti sono state segnate negli ultimi 22 minuti al Bernabeu, con il City che ha preso due volte il comando grazie al 2-1 di Aleksandar Kolarov all'86'. Liam Gallagher ha festeggiato così selvaggiamente nella curva dei tifosi di casa che è stato espulso dallo stadio dalla polizia.

    Ma c'era ancora molto da vedere, con Karim Benzema che ha pareggiato e poi Cristiano Ronaldo che ha segnato al 90° minuto, strappando una vittoria per 3-2 e scatenando una delle celebrazioni più iconiche di José Mourinho, che è corso fuori dall'area tecnica per fare una scivolata sul campo che ha sporcato il suo abito lucido.

    La partita di ritorno non è stata altrettanto emozionante e si è conclusa con un pareggio per 1-1, il che ha significato l'eliminazione del City nella fase a gironi, cosa che non è più successa da allora. Quella sera Alvaro Arbeloa, l'attuale allenatore del Real Madrid, è stato espulso.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    L'ECCEZIONE CHE CONFERMA LA REGOLA

    Real e City si sarebbero poi ritrovate nelle semifinali dell'edizione 2015-16, ma questa volta le emozioni furono decisamente minori: una partita cauta e senza gola a Manchester fu seguita da un ritorno altrettanto poco entusiasmante al Bernabeu, deciso da un tiro deviato di Gareth Bale. Manuel Pellegrini fu duramente criticato per le sue tattiche attendiste, poiché il City non riuscì a mettere sotto pressione il Real Madrid nonostante fosse a un solo goal dal passare in finale grazie alla regola delle reti in trasferta.

    Quella partita è stata però l'eccezione che ha confermato la regola, poiché Pep Guardiola, grande nemico del Real Madrid sia come giocatore che come allenatore del Barcellona, è arrivato all'Etihad Stadium solo un mese dopo. L'assunzione del catalano ha segnato il passaggio del City da principale potenza emergente del calcio a forza inarrestabile con cui ogni club, compreso il Real Madrid, doveva fare i conti.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    UN CLASSICO SENZA TEMPO

    Guardiola ha fatto il suo primo viaggio a Madrid con il City nel febbraio 2020 per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League e ha visto la sua squadra rimontare e vincere per 2-1. La partita di ritorno, però, si è giocata solo sei mesi più tardi a causa della pandemia e si è svolta in uno stadio Etihad vuoto. Il City, aiutato da Raphael Varane che gli ha regalato un goal all'inizio, ha battuto il Real Madrid con lo stesso punteggio.

    Le due squadre si sono incontrate di nuovo due anni dopo, sempre in semifinale, ma questa volta con gli spalti gremiti. Ciò che seguì furono due delle partite più memorabili nella storia della competizione: una gara di andata mozzafiato a Manchester, terminata 4-3 per il City, seguita dal finale più drammatico possibile nella sfida di ritorno, con il Real Madrid in svantaggio per 1-0 e per 5-3 nella somma dei due risultati prima del 90° minuto, ma poi è arrivata la doppietta di Rodrygo che ha portato la gara ai tempi supplementari, prima che Benzema segnasse il rigore che ha consentito ai Blancos di passare il turno.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    UN BILANCIO EQUILIBRATO

    Un anno dopo, il City ha avuto l'occasione di vendicare quella sconfitta straziante e, dopo un nervoso pareggio per 1-1 nella partita di andata, caratterizzata dai goal meravigliosi di Vinicius Jr e Kevin De Bruyne, ci è riuscito. Il City si è dimostrato spietato all'Etihad e, dopo il vantaggio di Bernardo Silva, non si è più voltato indietro, sconfiggendo i detentori del titolo con un netto 4-0, tanto che Guardiola ha descritto quella partita come la migliore che avesse mai visto in tutti i suoi anni di Champions League.

    Da allora il Real Madrid ha pareggiato i conti. I quarti di finale del 2024 sono stati un altro classico, con un pareggio per 3-3 al Bernabeu seguito da un 1-1 all'Etihad, prima che la squadra di Carlo Ancelotti trionfasse ai rigori. La partita di spareggio della scorsa stagione, invece, è stata più sbilanciata, con il Real Madrid che ha rimontato lo svantaggio vincendo 3-2 all'Etihad, prima che Kylian Mbappé scatenasse la sua furia nella partita di ritorno, segnando una tripletta nella vittoria per 3-1. 

    Il bilancio degli scontri diretti non potrebbe essere più equilibrato: Real Madrid e City hanno vinto cinque partite ciascuno, mentre le altre cinque sono finite in pareggio. Da quando Guardiola è allenatore, il City è stato più dominante, vincendo cinque volte, pareggiando tre volte e perdendo solo tre volte. Il Real Madrid ha però avuto un vantaggio negli scontri diretti, vincendo quattro volte contro le due del City.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    "NO, NON DI NUOVO!"

    Questa volta, secondo i bookmaker, il City è il favorito e si trova in una forma migliore, imbattuto dalla sconfitta contro il Bodo/Glimt a gennaio, periodo in cui il Real Madrid ha perso tre volte e ha appena perso Rodrygo per il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio e potrebbe dover fare a meno di Mbappé per almeno una delle partite della sfida, dato che il giocatore ha un problema al ginocchio.

    Battere Guardiola è la motivazione principale del Real Madrid. "Ancora Pep! Ti aspetta un altro incubo, Guardiola!", ha detto il giornalista di AS e super tifoso del Real Madrid Tomas Roncero quando è stato annunciato il sorteggio. "Anche se il City è più forte in questo momento, il Real Madrid è in una crisi evidente e non sappiamo se Mbappé giocherà, sono sicuro che quando Guardiola ha visto il sorteggio avrà pensato: 'No, non di nuovo!.  

    Sarà difficile, la partita di ritorno all'Etihad. Lo so bene. Ma si tratta del Real Madrid in Champions League, la nostra competizione preferita, e le statistiche parlano chiaro. In tre degli ultimi quattro incontri, il City è stato eliminato. Non c'è nulla da temere. Guardiola ha molti motivi per preoccuparsi".

  • Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    DI COSA CI SI DEVE LAMENTARE?

    La reazione di Guardiola al sorteggio ha suggerito che non fosse esattamente entusiasta di giocare di nuovo contro il Real Madrid: "Sì, è un po' strano... Se vuoi passare il turno in questa competizione, devi battere le squadre migliori, altrimenti non te lo meriti".

    Dopotutto, la Champions League è stata creata proprio per consentire alle migliori squadre di affrontarsi. Quindi perché lamentarsi di un altro capitolo di una delle rivalità europee moderne più avvincenti ed emozionanti?

