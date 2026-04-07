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mbappe-kane(C)Getty Images
Francesco Schirru

Real Madrid-Bayern fa rima con goal: 125 reti segnate tra i quattro attaccanti

Champions League
Real Madrid vs Bayern Monaco
Real Madrid
Bayern Monaco

Bayern Monaco e Real Madrid si affrontano per dare sfoggio delle proprie possibilità di vincere la Champions, soprattutto grazie a un attacco letale: tra Kane, Mbappé, Diaz e Vinicius sono arrivate 125 marcature.

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Limitare le rose di Real Madrid e Bayern Monaco ai soli attacchi è probabilmente un insulto, ma in un mondo del calcio ormai 'drogato' dalla fame per i bomber che ha relegato gli altri ruoli ai margini non si può certo negare che la grande attesa per il big match del Bernabeu sia legata soprattutto al confronto tra i due reparti offensivi.

Se Olise è il re degli assist che tra la stagione con il Bayern e il Mondiale con la Francia punta a conquistare il Pallone d'Oro, Kane, Mbappé, Luis Diaz e Vinicius sono i rappresentanti del goal, quelli che dominano la classifica stagionale tra campionato e coppe. Due europei e due sudamericani, i due migliori marcatori del Vecchio Continente e le frecce che oltre alla loro velocità hanno avuto modo di superare di gran lunga la doppia cifra, puntando con forza alle venti reti in stagione.

A questi si aggiungono anche i vari Gnabry e Arda Guler, altre stelle di assoluta grandezza che rispetto ai quattro dominatori del goal, in macro-cosmo che si può dividere nei due settori Kane-Mbappé e Vinicius-Diaz, non hanno raggiunto lo stesso numero di reti.

  • DOMINIO ASSOLUTO

    Kane, Mbappé, Vinicius e Diaz, avversari nei quarti di Champions con andata a Madrid il 7 aprile e ritorno a Monaco di Baviera il prossimo 15 del mese, hanno segnato 125 goal tra campionato e coppe.

    Un dominio assoluto in termini realizzativi, che permetterà a uno tra Kane e Mbappé la conquista della Scarpa d'Oro Europea e che vedrà comunque entrambi, a meno di sorprese, capocannonieri rispettivamente di Bundesliga e Liga.

    Tra i due, Kane è nettamente in vantaggio con 48 goal totali, mentre Mbappé si è fermato fin qui a 38. I colleghi di reparto, invece, sono a 22 (Diaz) e 17 (Vinicius).

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  • UN PEZZO DI PALLONE D'ORO

    Da Real Madrid-Bayern Monaco e Bayern Monaco-Real Madrid passa un pezzo di Pallone d'Oro, considerando che chi verrà eliminato nei quarti vedrà ridotte le proprie possibilità di vincere il prestigioso individuale.

    Kane, Mbappé e Olise sono tra i favoriti assoluti per vincere, ma molto dipenderà anche dal Mondiale che disputeranno in Messico, Stati Uniti e Canada tra giugno e luglio.

    L'importanza delle due gare di Champions è fondamentale per i due francesi, considerando che un k.o nei quarti potrebbe limitare le possibilità di Pallone d'Oro qualora la Nazionale dovesse trionfare a luglio:

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  • SPETTACOLO ASSICURATO?

    La doppia sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco dovrebbe far rima con spettacolo, sia per i precedenti sempre divertenti, sia per la stagione attuale in cui entrambe le squadre non si sono risparmiate.

    Un pareggio a reti bianche sarebbe decisamente sorprendente, ma le possibilità che uno 0 a 0 possa maturare al Bernabeu e all'Allianz Arena sono decisamente limitate.

    I tifosi di tutto il mondo rimarranno probabilmente incollati fino all'ultimo senza avere la possibilità di staccare un attimo lo sguardo: molto più probabile.

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