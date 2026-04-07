Real Madrid-Bayern fa rima con goal: 125 reti segnate tra i quattro attaccanti

Limitare le rose di Real Madrid e Bayern Monaco ai soli attacchi è probabilmente un insulto, ma in un mondo del calcio ormai 'drogato' dalla fame per i bomber che ha relegato gli altri ruoli ai margini non si può certo negare che la grande attesa per il big match del Bernabeu sia legata soprattutto al confronto tra i due reparti offensivi.

Se Olise è il re degli assist che tra la stagione con il Bayern e il Mondiale con la Francia punta a conquistare il Pallone d'Oro, Kane, Mbappé, Luis Diaz e Vinicius sono i rappresentanti del goal, quelli che dominano la classifica stagionale tra campionato e coppe. Due europei e due sudamericani, i due migliori marcatori del Vecchio Continente e le frecce che oltre alla loro velocità hanno avuto modo di superare di gran lunga la doppia cifra, puntando con forza alle venti reti in stagione.

A questi si aggiungono anche i vari Gnabry e Arda Guler, altre stelle di assoluta grandezza che rispetto ai quattro dominatori del goal, in macro-cosmo che si può dividere nei due settori Kane-Mbappé e Vinicius-Diaz, non hanno raggiunto lo stesso numero di reti.