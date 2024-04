Real Madrid-Barcellona dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Real Madrid e Barcellona si sfidano nel Clasico a pochi giorni dalla Champions League: dove vedere la supersfida in tv e streaming.

Real Madrid e Barcellona si affrontano in un Clasico come sempre infuocato a pochi giorni dal ritorno dei quarti di finale di Champions League, che ha visto le due grandi rivali di Spagna vivere notti dall'esito diametralmente opposto.

Se il Real Madrid si è qualificato alle semifinali estromettendo il Manchester City ai calci di rigore, e ora affronterà in doppia sfida il Bayern, il Barcellona è stato clamorosamente eliminato in casa: fatale l'1-4 per mano del PSG, dopo che i catalani erano riusciti a imporsi per 3-2 a Parigi.

La gara d'andata tra Real Madrid e Barcellona, giocata in Catalogna, ha visto imporsi per 2-1 le Merengues grazie a una doppietta di Bellingham.

Di seguito tutte le informazioni sul Clasico Real Madrid-Barcellona: dove vederlo in tv e streaming e le formazioni.