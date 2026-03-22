Real Madrid-Atletico Madrid 3-2, marcatori e tabellino: goal ed emozioni al Bernabeu, decide una magia di Vinicius

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato: il derby di Madrid non ha deluso le aspettative ed anzi ha regalato goal ed emozioni.





Al termine di 90' molto intensi, ad imporsi è stato il Real Madrid che, battendo 3-2 l'Atletico tiene aperta una Liga che comunque vede ancora il Barcellona capolista con quattro lunghezze di vantaggio.





Una sfida, quella che si è giocata al Bernabeu, nella quale i Blancos hanno provato fin dalle prime battute a fare la partita, trovando però di fronte un avversario che, come di consueto, ha fatto tanta densità per poi sfruttare la velocità dei suoi attaccanti.





Il Real Madrid, dopo un primo tentativo di Carvajal, va ad un passo dal vantaggio prima con una conclusione di Valverde respinta dal palo e poi con un salvataggio sulla linea di Giuliano Simeone su tentativo da posizione ravvicinata di Vinicius.





Al 31' il goal di Lookman che sblocca il risultato: l'attaccante nigeriano è bravo ad attendere l'inserimento sulla sinistra dell'altro ex atlantico Ruggeri, che mette verso il cuore dell'area di rigore un cross basso che Giuliano Simeone trasforma, con uno splendido colpo di tacco, in un assist proprio per Lookman che da distanza ravvicinata non sbaglia.





In svantaggio di una rete, il Real reagisce in maniera rabbiosa, ma è solo nella ripresa che la sua grande aggressività viene effettivamente premiata.





Al 52' Hancko atterra Brahim Diaz in area, è calcio di rigore: sul dischetto si presenta Vinicius che spiazza Musso calciando alla sua destra.





Il goal dà grandissimo slancio ai Blancos che, appena tre minuti più tardi, si portano in vantaggio con Valverde che ruba un pallone andando in pressing su Gimenez e, una volta a tu per tu con Musso, non sbaglia.





L'inerzia sembra totalmente dalla parte del Real Madrid, ma è un derby destinato a regalare tante emozioni ancora. Al 66' infatti, Molina si inventa un autentico capolavoro dalla distanza, sul quale Lunin nulla può: il suo esterno destro va a morire direttamente sotto l'incrocio dei pali.





Il nuovo pareggio dura una manciata di minuti, visto che già al 72' il Real passa ancora con Vinicius che, servito da Alexander-Arnold, dal limite lascia partire un gran tiro a giro che rende vano il tentativo di intervento di Musso.





Per i Blancos le cose si complicano cinque minuti più tardi quando Valverde viene espulso (provvedimento probabilmente eccessiva dell'arbitro) per un fallo a centrocampo su Baena.





Nonostante l'inferiorità numerica il Real Madrid riesce a difendere il 3-2 e a fare suo il derby e l'intera posta.