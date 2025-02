Real Madrid, Atletico e Barcellona, tutte in due punti: gli scontri diretti che mancano e cosa succede in caso di arrivo a pari punti in Liga

Incredibile lotta in Liga per il titolo: il Real Madrid guida la classifica, subito dietro Atletico e Barcellona.

L'ultima giornata di campionato ha reso una Liga che già era equilibratissima ancora più incerta. Il pareggio nel derby tra Real e Atletico più la netta vittoria del Barcellona a Siviglia hanno infatti accorciato ancora di più le distanze tra le prime tre in classifica.

A quindici giornate dal termine i tre grandi club si trovano in soli due punti, con la squadra di Carlo Ancelotti che guida la classifica con 50 punti, uno in più dell'Atletico Madrid e due in più del Barcellona.

Si prospetta una volata tiratissima fino alla fine con ancora due scontri diretti da giocare che potranno cambiare le sorti del campionato. E se arrivassero a pari punti? Tutto sulla sfida per il titolo che entra nella fase decisiva.